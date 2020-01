Agenda des vernissages de la semaine du 23 janvier

Voici venu le nouvel agenda des vernissages ! Au programme, de la couleur, de l’insolite et de la glisse : un choix varié donc !

Du rolling art à Lyon : « du Bois au Bitume »

Une exposition de skateboard artisanaux Arkaic est proposée Le Semple (Lyon 7), le nouveau bar de la Guillotière. Cette exposition exclusive mêle artisanat, art, passion et culture de la glisse, elle présente plus d’une trentaine de modèles différents pour mettre en avant un savoir-faire unique en France entre traditions et innovations, dans un esprit convivial et local. Les organisateurs promettent une ambiance prête à faire plaisir et passer un bon moment au milieu de l’hiver.

Où ? Au Semple, 2 quai Claude Bernard, Lyon 7.

Quand ? Le vernissage se tient ce jeudi 23 janvier de 19 h à 23 h 30. Entrée gratuite.

L’exposition est à découvrir du 23 janvier au 25 mars 2020 au Semple.

Plus d’informations ici.

Paris : deux expositions en l’honneur de François Morellet

Dans deux de ses trois espaces d’exposition, Kamel Mennour présente le travail de François Morellet, du 23 janvier au 7 mars 2020. Ce peintre, graveur et sculpteur, décédé en 2016, est considéré comme l’un des principaux acteurs de l’abstraction géométrique durant la seconde moitié du XXème siècle et l’un précurseur du minimalisme.

Tout d’abord « Les jeux de la logique et du hasard »



Où ? Au 47 rue Saint-André-des-Arts, Paris 6.

Quand ? L’ouverture est prévue ce jeudi 23 janvier de 18 h à 20 h 30

Et ensuite « Beaming ? A.N. 1 = 7° »

Où ? Au 28 avenue Matignon, Paris 8.

Quand ? L’ouverture est prévue ce jeudi 23 janvier également.

Plus d’informations ici.

Paris : nouvelle exposition de David Nash



Réputé notamment pour ses sculptures sur bois, cet artiste britannique place la nature au cœur même de son œuvre. La Galerie Lelong & Co. Accueille sa nouvelle exposition intitulée « Red, Black & Blue », visible du 23 janvier au 7 mars 2020.



Où ? À la Galerie Lelong & Co. Au 38 avenue Matignon, Paris 8.

Quand ? Le vernissage se tient ce jeudi 24 janvier à partir de 18 h.

Plus d’informations ici.

Exposition « Couleurs » à Versailles

Une exposition de peinture est proposée par la Galerie Modern’Art à Versailles en ce moment.

Frank Sèves, artiste régulièrement exposé et distingué en région parisienne, nous montre ses œuvres récentes, des huiles sur toile abstraites et colorées. Ce genre de tableaux est devenu sa signature au cours de ces dernières années. Peintre autodidacte, Frank Sèves présente un style spontané qui est néanmoins naturellement structuré entre la recherche de la lumière et un jeu de couleurs.

L’artiste sera présent dans la Galerie et peindra sur place pour partager son art et sa passion.

Où ? À la Galerie Modern’Art, 9 rue du Vieux-Versailles, 78000 Versailles

Quand ? Le vernissage se tient ce vendredi 24 janvier de 17 h 30 à 21 h. Entrée gratuite.

L’exposition est à découvrir du 20 janvier au 16 févriers 2020 à la Galerie Modern’Art de Versailles.

Plus d’informations ici.

Paris : nouvelle exposition au Maif Social Club



Reprenant à leur compte la phrase de Jules Renard « Penser, c’est chercher des clairières dans une forêt. », les artistes proposent une exposition autour l’urgence climatique. C’est ainsi que « CHAMPS LIBRES » exposition dans le cadre de la thématique transition écologique est née.

La scénographie est construite à travers trois temporalités : le temps des constats, celui de l’action, et enfin un temps prospectif : que peut-on faire demain ?

Prônant le mélange des genres artistiques, l’exposition nous questionne « La prise de conscience de la fragilité de la planète est en cours. Nous le savons tous. Mais l’avons-nous déjà expérimentée ? »

Où ? Au 37 rue de Turenne, Paris 3.

Quand ? Du 31 janvier au 18 juillet 2020 et le vernissage se tient le jeudi 30 janvier de 9 h à 11 h.

Plus d’informations ici.

Paris : exposition Cécile Bicler

La Galerie Mansart présente l’exposition « Dans l’espace personne ne vous entend hurler » signée par l’artiste et réalisatrice Cécile Bicler. Gabriela Anco s’est occupée du commissariat de cette exposition qui nous parle de l’amour comme une histoire.



Où ? À la Galerie Mansart au 5 rue Payenne, Paris 3.

Quand ? Le vernissage se tient le jeudi 30 janvier à partir de 19 h 30. Et la performance « La vie en blanc couleur » commence à partir de 19 h 30.

L’exposition est visible du 31 janvier au 23 février 2020.

Plus d’informations ici.

Visuel : © Affiche CHAMPS LIBRES – Timo Aho et Pekka Niittyvirta