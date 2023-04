La fabrique artistique du paysage

Pour ses dix ans, le Louvre-Lens aborde un sujet à la fois très actuel et historique : le paysage. Un regard artistique sur le modelage du vivant par l’humain.

La nouvelle exposition du Louvre-Lens pose la question à la fois simple et complexe de la définition du paysage dans l’histoire de la peinture, et comment les artistes le fabriquent. Pour y répondre, le musée a invité Laurent Pernot, artiste plasticien et vidéaste issu du Fresnoy, pour concevoir une promenade sensorielle au milieu des paysages et de leurs créateurs. Ouvrant la totalité du généreux espace d’exposition, Laurent Pernot a imaginé des cimaises très expressives et aux couleurs vives reprenant les motifs de la nature tels que les arbres, les rochers, les nuages ou le soleil. Les différents espaces sont ponctués de musique, Michael Nyman par exemple venant apporter une ambiance dramatique aux panoramas et scènes de bataille. Il a également mis en place des jeux de lumière qui ponctuent l’espace et modifient notre perception des œuvres par un système de lumière aux couleurs changeantes.

Le musée lui-même compose un paysage entre son bâtiment horizontal et les ondulations de son parc qui s’inscrivent dans le cadre plus large du bassin minier, classé par l’UNESCO “paysage culturel, évolutif et vivant”. Cette appellation de “paysage culturel” pointe une des grandes ambivalences de la notion de paysage : la limite floue entre nature et culture. En effet, le paysage évoque une étendue vaste très souvent végétale, plus ou moins affectée par la présence humaine, quand il constitue en réalité une composition à partir d’un point de vue défini d’éléments d’une nature déjà transformée par l’Homme. Une représentation de paysage tient donc bien plus de la culture que de la nature, et ce d’autant plus quand l’auteur ajoute une symbolique à sa composition.

Le paysage est donc une création, et historiquement tout d’abord une création divine. Le parcours de l’exposition démarre juste avant cette conception, du temps où la Terre évoluait sans l’Homme, avec une salle immersive de projection d’extraits de films. Il continue ensuite par les civilisations antiques et leurs divinités incarnant les éléments naturels pour terminer par les paysages ressentis et abstraits de la modernité, la majorité de l’exposition se concentrant entre les XVIIème et XIXème siècles, âge d’or de la peinture de paysage. Un parallèle a alors pu se faire : si le peintre paysagiste recompose sur sa toile un monde en miniature, donc sa création fait de lui l’égal des dieux qui ont créé son modèle.

Ce parcours au travers de l’histoire de la représentation du paysage, outre l’évolution des techniques, des styles et des sensibilités, souligne l’évolution du rapport de l’Homme à la nature. Tout d’abord englobé dans le vivant, l’Homme a ensuite considéré son environnement comme un don divin dont il pouvait disposer. Les avancées scientifiques le mènent à séparer chaque élément pour l’étudier, avant de les réassembler dans un ensemble qui sert le récit dont l’humain est le sujet principal. Jusqu’au XIXème siècle, la place qui lui est attribuée va peu à peu diminuer pour finir par disparaître, dépouillant la nature de toute surcouche narrative pour en faire le seul et unique sujet. Le paysage se réinvente, pour perdre son lien au réalisme au XXème siècle, laissant à la photographie ou au cinéma les qualités descriptives pour explorer les paysages ressentis.

Les artistes paysagistes, qu’ils soient européens ou asiatiques, comme le montre la sélection japonaise et chinoise du parcours, ont su saisir un monde en changement permanent, où les saisons modifient son aspect, la lumière ses couleurs et l’Homme ses contours. Face à cette instabilité permanente, il est alors compréhensible de vouloir trouver un ordre, qu’il soit dans la géométrie d’une composition ou dans la justification d’un récit historique ou mythologique. Mais peut-être est-ce là que réside le problème : à force de vouloir tout expliquer, étudier et exploiter par et pour les humains, nous avons oublié que le vivant avait son propre libre arbitre, et une existence où l’humain était en marge. Il est temps d’imaginer des récits à plusieurs voix, et aux rapports de forces plus équilibrés.

Paysage – Fenêtre sur la nature

Du 29 mars au 24 juillet 2023

Louvre-Lens

Catalogue de l’exposition, sous la direction de Marie Lavandier, Vincent Pomarède et Marie Gord – Coédition Louvre-Lens / Liénart éditions – 392 pages, 39€

Visuels : 1- Arbre brisé au Kerket, près de Meyringen (Oberland bernoisd) – CALAME Alexandre © RMN-Grand Palais (musée du Louvre)-René-Gabriel Ojeda / 2- Exposition Paysage – Fenêtre sur la nature © Louvre-Lens – Laurent Lamacz / 3- L’aube à Isawa (province de Kai) ; Série : Trente-six vues du Mont Fuji, Katsushika HOKUSAI (Edo, 1760 – Tokyo, 1849) 1830 -1832 – Estampe, Musée national des arts asiatiques – Guimet © RMN-Grand Palais (MNAAG, Paris) / Richard Lambert / 4- Vue du forum le matin, (Diptyque), Louise Joséphine SARAZIN DE BELMONT (Versailles, 1790 – Paris, 1871), 1860, Huile sur toile, Musée des Beaux-Arts de Tours © Musée des Beaux-Arts de Tours / 5- Red, Yellow and Black Streak (Stries rouge, jaune et noir), Georgia O’KEEFFE (Sun Prairie, 1887 – Santa Fe, 1986), 1924, Huile sur toile – Paris, Centre Pompidou, Musée national d’art moderne-Centre de création industrielle © Centre Pompidou, MANAM-CCI, Dist.RNM – Grand Palais / Audrey Laurans © Georgia O’Keeffe, ADAGP 2022