Isamu Noguchi, l’essence du geste sculptural

Pour son quarantième anniversaire, le LaM nous offre une exposition ambitieuse autour d’un artiste d’envergure internationale méconnu en Europe : Isamu Noguchi. Une rétrospective exceptionnelle d’une œuvre atemporelle.

En France, Isamu Noguchi est surtout connu comme designer, grâce à ses lampes Akari, inspirées des lampions de papier japonais. Mais il est avant tout un sculpteur qui passa sa vie à faire bouger les lignes de sa discipline. Fils de Leonie Gilmour, enseignante et journaliste américaine, et de Yonejirô Noguchi, poète japonais, Isamu Noguchi (1904-1988) a grandi au Japon puis aux Etats-Unis avant de s’installer à paris pour devenir l’assistant de Constantin Brancusi. Constamment en mouvement, il a parcouru la planète de la Chine au Mexique en passant par l’Egypte et a installé son atelier aux Etats -Unis, en France, en Italie et au Japon.

A l’image de cet artiste cosmopolite, l’exposition est une coproduction, en collaboration avec le Isamu Noguchi Foundation and Garden Museum de New York, entre le LaM, le Barbican Center de Londres, le musée Ludwig de Cologne et le Zentrum Paul Klee de Berne. Tout au long de sa vie, Noguchi a rencontré peintres, sculpteurs, chorégraphes, architectes, photographes ou céramistes de renom, intégrant les différentes pratiques à son processus créatif. Il fait figure de trait d’union entre les arts, les continents et les cultures, à une époque où la société occidentale se mondialise.

Pour Noguchi, les formes qu’il crée peuvent aussi bien devenir une table à café qu’une sculpture. Il garde un attrait pour la forme pure de l’abstraction, combiné à une inclination vers la figuration, passant de façon fluide de l’échelle de l’objet à celle du corps, de l’habitat et du paysage. Ainsi, avec les architectes Louis I. Kahn et Richard Buckminster Füller il travaille sur l’espace public, avec le peintre Qi Baishi il apprend la précision du pinceau en peinture chinoise, et avec les chorégraphes Martha Graham, Michio Ito ou Merce Cunningham il explore la sculpture comme extension du corps. Il repousse les frontières de la sculpture qui investit l’espace domestique et l’espace social, dans des allers-retours entre artisanat, art et industrie.

Ses matières sont la pierre, le métal, la terre, le papier, la lumière, le geste, le vivant : peut-être ainsi réussit-il la fusion entre abstraction et figuration, en capturant l’essence de la matière, en associant objet d’art et objet usuel, en s’appropriant le souffle du danseur, la fluidité de l’eau ou la légèreté de la lumière. Afin de lier l’art et la vie, il cherche le beau partout et s’engage politiquement. En 1942, il se fait volontairement interner dans un camp d’internement pour japonais et nippo-américains en Arizona (« War Relocation Center ») pour tenter d’améliorer l’environnement des internés. A la sortie de la guerre, il créera le Jardin de a Paix pour le siège de l’UNESCO à Paris, poursuivant son engagement pour une société meilleure.

Le parcours de l’exposition oscille entre rétrospective et panorama, dans la lignée de l’artiste et de sa carrière protéiforme. Le parcours est ponctué par trois salles marquant des points charnières dans la vie de l’artiste, souvent soutenu par des galeries, plus à la pointe de l’innovation que les institutions : la galerie Marie Steiner, la galerie Egan et la galerie Stable. La scénographie est épurée comme les œuvres de Noguchi et prend la présentation de son travail comme référence. Une scène de théâtre est reconstituée, l’espace urbain de Louis I. Kahn crée un jardin de sculptures, les lampes Akari forment un nuage hypnotisant, les expositions des galeries sont recomposées : on expérimente ici physiquement les principes de création de Noguchi.

Isamu Noguchi a su synthétiser les mouvements parfois violents de son époque avec une délicatesse et une universalité qui ont su rendre son œuvre et ses recherches toujours aussi pertinentes aujourd’hui. Alors que nous avons tendance à nous refermer sur nous-même par ces temps de crise, tournons-nous vers l’enseignement de Noguchi pour nous rouvrir au monde.

Isamu Noguchi – Sculpter le monde

Du 15 mars au 02 juillet 2023

LaM – Villeneuve d’Ascq

Visuels : 1- Rudolph Burckhardt, Isamu Noguchi avec une étude pour Luminous Plastic Sculpture, 1943. The Noguchi Museum Archives 03766. © The Isamu Noguchi Foundation and Garden Museum / adagp, Paris, 2023 // 2- Isamu Noguchi, Lunar Infant, 1944, Magnésite, bois, composants électriques. 55,9 × 40,6 × 40,6 cm. The Noguchi Museum Archives 150797. Photo : Kevin Noble. © The Isamu Noguchi Foundation and Garden Museum / adagp, Paris, 2023 // 3- Martha Graham avec Spider Dress and Serpent d’Isamu Noguchi pour son spectacle Cave of the Heart, 1946. The Noguchi Museum Archives 01619. Photo : Cris Alexander. © The Isamu Noguchi Foundation and Garden Museum / adagp, Paris, 2023 // 4- Isamu Noguchi, Pregnant Bird, 1958. Marbre grec ; 124,8 × 17,5 × 15,9 cm. The Noguchi Museum Archives 00420. Photo : Kevin Noble. © The Isamu Noguchi Foundation and Garden Museum / adagp, Paris, 2023 // 5- Isamu Noguchi, Gardens for UNESCO, Exterior design with mannari granite sculpture elements, Paris, France, vers 1956 – 1958. The Noguchi Museum Archives, 00390. © The Isamu Noguchi Foundation and Garden Museum / adagp, Paris, 2023