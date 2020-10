Christie’s, Kering et la collection Paul Haim

Avant la vente aux enchères chez Christie’s, la collection de sculptures monumentales du marchand d’art Paul Haim est visible dans l’enceinte de l’ancien hôpital Laennec. Une collection de grands noms de la sculpture moderne.

Le 22 octobre prochain aura lieu la vente aux enchères chez Christie’s de la collection conservée dans la propriété près de Bayonne de Paul Haim. Cachée dans la végétation luxuriante de son jardin de plusieurs hectares, cette collection n’était pas ouverte au public. C’est donc là l’occasion unique de la voir avant qu’elle ne soit dispersée. On retrouve ici un panorama de la sculpture du XXème siècle, de Rodin à Zao Wou Ki, en passant par Niki de Saint Phalle, Joan Miró, Fernand Léger, Isamu Noguchi, Agustín Cardenas ou Alexander Calder.

Cette collection n’est pas née d’une volonté de collectionner : elle est le résultat d’amitiés, de rencontres avec les artistes. Elle est le reflet de la vie de Paul Haim, et chaque œuvre est porteuse d’une histoire humaine, en plus de l’artistique. On constate effectivement une orientation vers les artistes espagnols et basques, dénotant un attachement net à sa région. Sortis de leur jardin, les œuvres dévoilent assurément une dimension plus professionnelle, moins affective, mise en valeur par le lieu.

Les noms exceptionnels regroupés dans ce lieu particulier qui est aujourd’hui le siège de Kering et de la Maison Balenciaga, entre cour pavée, chapelle du XVIIème siècle et jardin privé, font que l’estimation de la vente est importante : entre onze et seize millions d’euros. Il n’est pas fréquent de se confronter à la valeur d’œuvres qu’on a plutôt l’habitude de voir dans des institutions culturelles. Ici, on peut comparer les prix, s’étonner sur les différences d’un artiste à l’autre, et imaginer, juste un instant, acheter l’une de ces sculptures, que l’on recroisera un jour dans un musée.

Le jardin secret de Paul Haim

Exposition du 15 au 22 octobre, visite sur inscription

Kering, 40 rue de Sèvres, Paris

Visuel : photo Diane Arques