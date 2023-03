Camille Llobet, le corps, l’esprit et la montagne

L’IAC de Villeurbanne a invité Camille Llobet pour une expérience immersive autour de son travail de vidéaste. Préparez boussole et crampons, l’artiste nous emmène en haute montagne.

La relation entre Camille Llobet et l’IAC remonte à 2010, quand elle avait bénéficié de son programme Galerie nomade qui soutient la jeune création. Aujourd’hui, c’est avec une exposition monographique qui retrace presque dix ans de création que l’artiste et l’IAC se retrouvent.

L’exposition est une véritable expérience qui engage le corps et tous les sens. Le visiteur l’aborde armé seulement d’un plan, d’une liste de mots et du nom des œuvres. Le but est de commencer par ressentir l’espace et les œuvres, de décrypter l’expérience physiquement. Tout le parcours a été traité acoustiquement avec plus ou moins de réverbération, des passages assourdis ou encore de la spatialisation des sons. Les ambiances lumineuses et colorées ont été pensées pour souligner le ressenti face aux œuvres, de façon subtile. Et enfin, les surfaces de projection des vidéos prennent une ampleur qui englobe le corps.

Le travail de Camille Llobet se concentre principalement sur la transposition des perceptions vers le langage. Comment décrit-on en direct avec des mots une scène de film ? Comment une performeuse sourde retranscrit en langue des signes la musique d’un orchestre ? Que deviennent les babillements d’un bébé reproduits par une chanteuse lyrique ? Le dédoublement des performers suivant les mêmes consignes nous montre à quel point le langage est déterminé par la perception et l’interprétation de chacun, mais souligne également la perte d’information dans le processus de transformation. Ainsi, les gestes, involontaires ou non, qui accompagnent notre discours font en fait partie intégrante du message que l’on veut faire passer.

Le nouveau projet de Camille Llobet ponctue toute l’exposition. Elle a quitté les studios pour confronter ses recherches à l’immensité de la montagne avec Pacheû, un documentaire visuel et sonore débuté en 2019. Ainsi, le parcours de l’exposition nous mène peu à peu en haut d’une montagne, sur les traces de guides de haute montagne. Le regard s’accroche à leurs gestes qui dénotent une proximité physique avec leur environnement en pleine mutation due au réchauffement climatique, et on découvre un vocabulaire entièrement dédié à la description de la montagne. Arrivés au bout de la première étape du parcours, on se retrouve happés par le vent du sommet, et là survient la bascule de l’expérience physique vers la rationalisation.

Armé d’un glossaire et de plus d’informations sur les œuvres, qui donnent des clés de contextualisation et de compréhension, le visiteur est invité à redescendre la montagne en portant un regard intellectualisé sur les œuvres qu’il avait interprétées par ses sens. Notre lecture s’altère alors et une légère distance s’instaure. Là, nous pouvons mettre en lumière nos biais d’interprétation de nos perceptions, qui nous poussent à donner un sens, à construire un récit, qui seront propres à chacun. A l’aller nous avions une intimité avec les œuvres car nous nous les étions appropriées en y projetant notre histoire, et au retour le décalage avec le récit de Camille Llobet nous rapproche de l’artiste en nous éloignant -un peu- de ses œuvres.

La visite de cette exposition se vit comme une chasse au trésor, une suite d’énigmes à résoudre, rendant ainsi ludique des vidéos qui auraient pu être difficiles à aborder autrement. Camille Llobet nous démontre ici l’importance de lier le corps et l’esprit face à l’art, sans privilégier l’un ou l’autre, pour expérience et une compréhension plus riche des œuvres.

Camille Llobet – Fond d’air

Du 10 mars au 28 mai 2023

Institut d’art contemporain – Villeurbanne

Visuels : 1- Camille Llobet, Pâcheu (extrait), 2023 Essai documentaire, long métrage. Bassin de Talèfre, massif du Mont-Blanc. © Camille Llobet © Adagp, Paris / 2- Camille Llobet Faire la musique, 2017 Collection Institut d’art Contemporain, Villeurbanne/Rhône-Alpes. © Camille Llobet © Adagp, Paris / 3- Camille Llobet Pâcheu (extrait), 2023 Essai documentaire, long métrage. Laurent Bibollet et Mathias Dunand, guides de haute-montagne, Col de la fenêtre, massif du Mont-Blanc. © Camille Llobet © Adagp, Paris / 4- Camille Llobet, Voir ce qui est dit,2016 © Camille Llobet © Adagp, Paris