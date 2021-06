Audi talents / Undomestic : trois jeunes lauréats qui jouent avec les corps en mouvement

L’exposition des Audi talents commence dès aujourd’hui, vendredi 11 juin au Palais de Tokyo. L’occasion de découvrir trois jeunes designers.

Le constructeur auto Audi a imaginé en 2007 un programme pour soutenir la création française. Ce programme est pensé pour accompagner et produire des expériences imaginées par des créateurs. Audi talents offre du temps et des moyens aux lauréats : dotation financière, soutien logistique, humain et médiatique. Pour Gaël Charbau, directeur artistique Audi talents et commissaire d’exposition, l’Audi talents donne « la possibilité d’offrir à des talents un moment pour s’exprime ». La plate-forme de découverte d’artistes avant-gardistes à un jury composé de professionnels reconnus dans leur domaine. Directeurs de centres d’art, commissaires d’expositions, designers, acteurs, réalisateurs et musiciens s’entremêlent.

Un savant méla nge entre exposition et performance

Le format s’approche plus proche de l’événement que de l’exposition classique. Undomestic expose les travaux inédits des trois lauréats qui s’accompagnent de performances à l’intérieur même et autour de leurs installations. Ces jeunes designers ont pour point commun d’avoir développé des recherches autour du corps en mouvement. La quinzième édition récompense Camille Ménard, Teddy Sanchez et Roman Weil (Units). Ce laboratoire des formes floute les catégories habituelles d’expositions. Chaque jour, un designer viendra faire sa performance.

Entre technicité et plasticité

Et c’est Roman Weil, qui ouvre le bal vendredi 11 juin à 18h30. Il se produira une seconde fois, le lendemain à la même heure. Experimental Party Unit est une expérience spatiale et sonore composée de dispositifs dynamiques lumineux impliquant le corps et ses sens. Les machines cinétiques et lumineuses ont une autonomie, elles sont programmées et fonctionnent seules. L’expérience d’une vingtaine de minutes permet de se plonger entre miroir, lumière, fumée et musique. L’objectif est de créer une proximité entre l’humain et la technologie.

Culte de soi

Samedi 12 et dimanche 13, Camille Menard présentera Self Esteem Shaper. Elle investit avec ironie l’univers du fitness dont la finalité semble être réduite à proposer des images de corps idéalisés sur les réseaux sociaux. La designer a donc imaginé des dispositifs permettant de prendre conscience de nos aliénations. Elle y déconstruit la « loi du like » en cherchant à créer des « situations ambiguës et absurdes ». Ses objets tournent en dérision l’image de soi et nous aident à mesurer notre niveau de narcissisme : par exemple, il faut soulever des poids pour qu’un miroir soit à hauteur du visage ! « Les objets domestiques ne sont pas anodins » d’après Camille Menard, « de plus en plus d’objets initialement prévu pour les salles de sport arrivent dans nos environnement domestiques ».

Marier design et danse Hip-Hop ?

Enfin, pour découvrir l’univers de Teddy Sanchez, il faudra être au Palais de Tokyo dimanche à 14h. Le designer renoue avec la symbolique du cercle dans la danse Hip-Hop. Les cercles formés par les spectateurs, les danseurs et les mouvements de la danse, créent une énergie communicative et transforment le corps en scène et décor. Les équipements et accessoires portés par les danseurs ont été entièrement créés par Teddy Sanchez. Des casquettes où accrocher son portable pour filmer, des vestes de couleurs pour différencier les équipes, les porte-voix pour les happenings… Tout a été pensé !

Pour découvrir l’exposition Undomestic, rendez-vous au Palais de Tokyo du 11 au 13 juin de 11h à 20h (gratuit).

Visuels Experimental Party Unit : EPU_RomanWeil_1?Audi_talents

Visuels : Léna Saint Jalmes