Art et énergie à Dunkerque

Pour sa deuxième édition, la Triennale Art & Industrie explore la question de l’énergie. A partir du 10 juin 2023, rendez-vous à Dunkerque et sa région pour une bonne dose de Chaleur humaine.

La région des Hauts-de-France possède un très grand nombre de musées, dont beaucoup sont méconnus. Afin de s’ancrer fermement dans un territoire où l’art contemporain ne fait pas nécessairement partie des priorités du quotidien, les organisateurs de la Triennale ont donc choisi de se lier à l’histoire de la région, fortement marquée par l’industrie. Après Gigantismes en 2019, ce sont vers les énergies créatives que se tournera cette année la manifestation avec Chaleur humaine / Consciences énergétiques pour titre.

Portée par le FRAC Grand Large – Hauts-de-France et le LAAC (Lieu d’Art et Action contemporaine – Musée de France) et soutenue entre autres par le Centre Pompidou et le CNAP, la Triennale est un projet ambitieux qui fédère une cinquantaine de partenaires sur le territoire. L’exposition au cœur de l’évènement se déploiera sur trois sites de Dunkerque : le FRAC, le LAAC et la friche industrielle de la Halle AP2, ainsi qu’en extérieur pour un parcours d’œuvres amenant à redécouvrir la ville. Le projet est basé sur les collections publiques du Centre Pompidou, du CNAP et des FRAC qui seront complétées par vingt-six commandes d’œuvres et des résidences de production.

Pour traiter le sujet de l’énergie, plus de 250 œuvres d’environ 130 artistes seront présentées, sélectionnés suivant un principe de dépense énergétique raisonnée afin de limiter l’impact de la production de l’exposition. Ainsi, les œuvres proviennent majoritairement de France, de Belgique, des Pays-Bas et de Grande-Bretagne. De même, la scénographie, la production des œuvres ou tout autre aspect de la conception de la Triennale sont pensés à l’aune de la sobriété et de la durabilité. Ainsi, les deux curatrices Anna Colin et Camille Richert nous proposent d’observer l’impact des activités liées à l’énergie sur l’environnement et les répercussions sur la création.

L’exposition prend 1972 comme point de départ à sa réflexion : fin des Trente Glorieuses, veille du choc pétrolier de 1973 et année de la publication du rapport Meadows qui alertait sur les limites de la croissance et son impact social et écologique. Conçue en huit chapitres, elle explore des thèmes comme le pétrole, la transformation du paysage, le corps au travail ou le recyclage dans l’art, l’architecture, le design, la photographie, la musique ou le cinéma. On observe sur cinquante ans comment les esprits créatifs de toutes les disciplines ont abordé les problématiques, positives ou négatives, liées à l’énergie, sa production et son utilisation.

Comment est-on passé de l’insouciance de la croissance sans limites à l’éco-anxiété actuelle ? Entre déni et prise de conscience, la Triennale se propose de prendre du recul sur le demi-siècle écoulé pour sonder les différentes pratiques qui ont découlé de l’évolution des questions de l’énergie. Du réchauffement climatique dû à l’activité humaine à la solidarité face à l’adversité, cette Chaleur humaine est multiple. Et face à l’urgence, l’art et les artistes pourraient être porteurs de solutions, ou du moins nous aider à visualiser plus clairement la situation actuelle.

Visuel : Gina Pane, Table de lecture, 1969 – FNAC 95121 – Centre national des arts plastiques © Adagp, Paris 2023 / Cnap – Crédit photo : Gautier Deblonde