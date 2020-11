Agenda des expositions du 26 novembre

Il faut encore être un peu patient pour réarpenter avec joie les lieux culturels. Les quelques semaines restantes ne seront pas pour autant vides de contenu. Depuis plusieurs semaines, les musées et centres d’art s’organisent pour proposer des expositions entièrement en ligne. Voici ce que vous pouvez trouver pour cette fin de semaine.

Marc Chagall au Centre Pompidou de Metz (visite guidée virtuelle)

Le Centre Pompidou de Metz accueille du 21 novembre jusqu’au 15 mars une exposition consacrée à l’artiste Marc Chagall. L’artiste peintre né en actuelle Biélorussie, est naturalisé français en 1937. Il réalise de nombreux projets artistiques en hexagone. Le Centre Pompidou de Metz consacre une exposition sur les nombreux et sublimes vitraux qu’il a produit pour des édifices en France et à l’étranger. Marc Chagall puise dans toutes ses influences : juives, orthodoxes, avant-gardistes. Le centre d’art lorrain ne pouvait attendre le déconfinement et la réouverture des lieux culturels pour nous faire découvrir son exposition Chagall, Le passeur de lumière . Ainsi vous pouvez d’ores et déjà entreprendre une visite virtuelle accompagnée par des spécialistes. Voici la visite virtuelle et commentée proposée par le Centre Pompidou de Metz.

Rencontres mondes multiples – Antre peaux (en ligne)

Le festival de création vidéo Rencontres Bandits-mages laisse cette année sa place au Rencontres mondes multiples. Jusqu’au 6 décembre vous pouvez profiter du travail de nombreux artistes qui travaillent sur différents supports (musique, vidéo,). Le festival vous permet de découvrir des mondes multiples dans une édition à 99 en ligne, le pourcentage restant est celui qui concerne les artistes à l’œuvre. La sélection pointue est à retrouver ici, et on est sûr qu’il y aura forcément des choses qui vont vous intéresser !

Exposition Anticorps au Palais de Tokyo (en ligne)

Le musée national d’art contemporain n’ouvre pas ses portes avant plusieurs semaines. Cependant il est déjà possible de découvrir la nouvelle exposition intitulée Anticorps entièrement en ligne et avec une interface très bien pensée. L’exposition compile le travail de 20 artistes qui « avec des œuvres récentes et nouvelles, prennent le pouls de notre capacité à faire corps ensemble et à repenser notre façon d’habiter le monde. » . L’exposition prend normalement fin le 3 janvier, alors n’attendez pas et allez apprécier le travail des artistes qui composent cette superbe exposition. Anticorps est à retrouver ici .

Matisse, comme un roman au Centre Pompidou de Paris (visite guidée virtuelle)

A l’occasion du 150ème anniversaire du fer de lance du fauvisme, le Centre Pompidou de Paris consacre une exposition à Henri Matisse . Elle retrace chronologiquement le parcours de l’artiste avec l’aide de plus de 230 œuvres et 70 documents d’archives. Pour la première fois, des œuvres appartenant au Musée national d’art moderne sont exposées. Le Centre Pompidou de Paris présente une importance collection permettant de découvrir et de redécouvrir Matisse et toute son œuvre. L’exposition ouvre ses portes du 21 octobre au 22 février. En attendant la réouverture des établissements culturels, bénéficiez d’une visite guidée virtuelle .

La maison d’Audrey Hepburn photographiée par Henry Clarke sur Ad Magazine (en ligne)

Que vous soyez fan de l’actrice et icône, grand amateur de décoration d’intérieur, ou simple curieux, faites un détour sur Ad Magazine. Leur site internet vous fait découvrir la maison dans laquelle Audrey Hepburn a vécu pendant 30 ans jusqu’à sa disparition. Le célèbre photographe Henry Clarke a capturé la décoration simple et champêtre de la maison de l’icône dans des clichés à retrouver ici . La demeure nommée « La Paisible » a accueilli les derniers jours d’Audrey Hepburn.

Visuel : ©Marty C Creative commons