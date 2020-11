Agenda des expos du 19 novembre

Après plusieurs semaines de confinement, la culture semble s’être organisée et de nombreuses propositions sont disponibles. Voici une petite sélection d’expositions que vous pouvez voir depuis chez vous cette semaine.

PAD lance sa plateforme en ligne

La situation sanitaire contraint le PAD d’annuler son édition 2020 à Paris. La foire d’art et de design ne laisse pas pour autant tomber l’affaire. Bien au contraire PAD lance une toute nouvelle plateforme en ligne pour pallier à cette annulation. PADesignartonline réunit les plus de 80 galeries parisiennes et londoniennes. Ainsi vous pouvez profiter des expositions entièrement en ligne et gratuitement ! Chaque galeriste peut mettre en ligne une vingtaine de créations. La plateforme permet de naviguer entre les différentes éditions (celle de Paris et celle de Londres), les différentes galeries mais aussi par catégories et par mots-clés. Plus d’un millier d’œuvres sont à découvrir sur cette plateforme particulièrement bien pensée que vous pouvez retrouver ici !

La 6ème édition du Luxembourg Art Week/The Fair en ligne jusqu’au 22 novembre

Pour cette année particulière, le festival d’art contemporain Luxembourg Art Week/The Fair propose toute sa programmation sur leur site internet. La plateforme vous permet de profiter des 69 galeries de l’édition comme si vous y étiez. La technologie en 3 dimensions vous immerge dans les allées virtuelles de la foire d’art contemporain. N’hésitez donc pas à découvrir les plus de 1500 créations entièrement disponibles ici .

Exposition Brognon-Rollin en ligne sur Slash-Paris

L’avant-dernière version de la réalité est une exposition monographique du duo David Brognon et Stéphanie Rollin. Si vous n’avez pas eu la chance de la découvrir depuis le mois de mars au Mac Val de Vitry, Slash Paris vous y plonge à travers des photos. Découvrez cette exposition baignée dans une sublime obscurité qui ne laisse entrevoir que des lignes et des formes qui parviennent à se dessiner. L’avant-dernière version de la réalité de Brognon-Rollin est à retrouver ici .

Les Révélations Emerige 2020 proposent une visite interactive de leur dernière édition

La Bourse Révélations Emerige, tremplin pour des jeunes artistes, permet de découvrir les œuvres de leur dernière édition directement en ligne. Vous pouvez découvrir le travail de ces jeunes créateurs sur le site internet des Révélations Emerige . Pour parfaire cette visite, les Révélations Emerige proposent d’être guidé par un médiateur au téléphone. Pendant une vingtaine de minutes le médiateur vous apporte d’importantes et intéressantes précisions. L’édition 2020 des Révélations Emerige est à découvrir ici , et vous pouvez bénéficier d’une visite guidée par téléphone le samedi et le dimanche de 12h à 19h.

Conversation avec Smaïl Kanouté pour sa dernière exposition

La Maison Européenne de la Photographie devait accueillir l’exposition Yasuke Kurosan, le samouraï noir au Japon le 11 novembre. La situation sanitaire oblige la MEP à reporter cette arrivée. Cependant vous pouvez découvrir l’univers de cette exposition et de son artiste Smaïl Kanouté via Facebook et Instagram . Ce jeudi 19 novembre, la MEP diffuse à 18h30 sur Instalive une conversation avec l’artiste et danseur/chorégraphe Smaïl Kanouté. L’artiste évoquera ses voyages et son travail au Japon et les influences qui en ont découlé.

Visuel : Affiche Luxemboug Art Week/The Fair