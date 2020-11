Agenda des vernissages de la semaine du 5 novembre

En cette période de confinement, les vernissages en tant que tels ne peuvent avoir lieu, mais, les musées et galeries renforcent leur présence en ligne à travers de multiples projets et événements.

Exposition Julien Drach… confinée – Galerie Arcturus

Le vernissage de l’exposition du photographe Julien Drach, Still Life Polaroid, devait avoir lieu ce 4 novembre à la galerie Arcturus. Reporté au déconfinement, on pourra tout de fois trouver un aperçu des clichés de l’artiste sur le site de la galerie. L’occasion d’avoir un avant-goût de ses photographies sentant fort la mélancolie, où plantes et vases italiens sur fond de murs marqués par l’érosion du temps, impriment un instant d’éternité sur du papier polaroid empreint d’une lumière mystérieuse.

La Science est là

En cette période de confinement la Cité des sciences et de l’industrie et le Palais de la découverte proposent à nouveau conjointement leur dispositif d’offres en ligne, La Science est là, mis en place pendant le 1er confinement. Sur les différents sites des institutions, il sera ainsi possible de trouver des activités scientifiques quotidiennes à réaliser pour les plus jeunes, des conférences en ligne pour les férus de sciences et sur leur 3ème espace virtuel, le blob, de nombreux contenus permettront de déjouer les nombreuses infox scientifiques qu’on peut trouver sur le net ou ailleurs…

Rencontre virtuelle avec Eric Tabuchi – Centre de création contemporaine Olivier Debré

Eric Tabuchi, photographe-paysagiste, devait débuter son exposition « Atlas des Régions Naturelles » au CCC OD, cette semaine. Confinement oblige, cette dernière est remplacée par une rencontre virtuelle avec l’artiste, où ce dernier présentera la démarche de son projet ainsi que son site internet, du même nom que l’exposition, qui répertorie ses photos de paysages prises à travers toute la France. Cet échange en ligne aura lieu ce jeudi 5 novembre à 18h30. Pour y participer, rejoignez le groupe Facebook de l’exposition.

Anticorps au Palais de Tokyo

Nous vous avions déjà parlé de cette exposition, qui faisait particulièrement echo à la situation sanitaire en interrogeant les notions de contact, de porosité de nos corps, etc… Ces échos loins de perdre de leur puissance en cette période de confinement conservent toute leur force. C’est pour cela que nous nous félicitions particulièrement que le Palais de Tokyo ait su anticiper le confinement et créer une plateforme dédiée à son exposition « épidermique ». Vous pourrez ainsi y retrouver les œuvres exposées ainsi que des textes de présentation particulièrement riches. De quoi interroger nos rapports à nos corps et ceux des autres, avant de les retrouver dans un futur qu’on espère proche. De plus, le musée réactivera également son programme « Palais à la maison », où sera proposé ateliers de médiation autour des oeuvres d’art exposés mais aussi des ateliers de création artistique accessibles à tous.

Visuel : ©Julien DRACH – « Still life polaroid -18 » – Impression numérique sur papier Fine Art.