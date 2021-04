Agenda des vernissages de la semaine du 29 avril

Les lieux d’expositions d’art préparent leur réouverture avec de toutes nouvelles expositions à la mi-mai ! En attendant, les expos sont toujours accessibles aux professionnels, en ligne ou en plein air.

Itinérances

Ce mois d’avril 2021 marque le retour des festivités pour le projet Boulevard Paris 13 de la Galerie Itinerrance. Il est possible d’admirer au 167 Boulevard Vincent Auriol dans le 13ème arrondissement de Paris, une gigantesque fresque de huit mètres de haut, inspirée de La Tourelle des Perdrix, un phare de la commune de Loctudy dans le Finistère. Surnommé Le phare du 13ème par les riverains, cette fresque aux couleurs du drapeau Breton a été réalisé par l’artiste Brestois Wen2 de son vrai nom Gwendal Huet.

Au 167 Boulevard Vincent Auriol dans le 13ème arrondissement de Paris.

Vestiges du Futur

L’artiste Luz Moreno restitue son travail lors de sa résidence au Centre Tignous d’Art Contemporain lors d’un vernissage en collaboration avec Andrea Sham et d’une exposition en mai. Cette restitution prend la forme d’une installation immersive, inspirées par les mûrs à pêches de Montreuil, avec lesquels l’artiste a travaillé les fibres naturelles. Avec le dessin, la sculpture, de l’installation, et de la cuisine, Luz Moreno a rendu visibles et vivantes les interconnexions de ces organismes, a tissé des histoires et mis en relation l’espace et le temps.

Vernissage le jeudi 6 mai 2021 à l’Espace de Résidence du Centre Tignous d’Art Contemporain. Exposition du 7 au 29 mai. (Exposition limité aux professionnels pour le moment) (116 rue de Paris 93100 Montreuil)

Silhouettes

L’artiste espagnol, David de la Mano présente sa toute nouvelle exposition « Out in the open » à l’occasion de la réouverture de la Galerie Itinerrance. Cet artiste contemporain s’exprime à travers des silhouettes humaines minimalistes, tracés minutieusement au pinceau. Entre ombre et lumière, et noir et blanc, il retranscrit une vision du monde en jouant sur ses contrastes. Il se distingue par son exploitation des espaces autres, ouverts ou invisibles, permanents ou éphémères, urbains ou naturels.

Un ailleurs digital

Le festival Les Ailleurs à la Gaîté Lyrique se tient depuis le 8 avril pour les professionnels. Territoire d’expérimentation, ce festival s’étendant sur 3 mois s’interroge sur nos modes de vie à travers le prisme des technologies immersives. Réalité virtuelle, augmentée, spatialisation sonore et écrans interactifs sont au programme ! Au delà de l’exposition permanente des dix artistes sélectionnées des performances artistiques sont retransmises sur Twitch et Youtube, des concerts, masterclass, ateliers, conférences sont également prévus ! Une partie de la sélection officielle du festival est accessible en ligne pour toutes les personnes qui possèdent un casque de réalité virtuelle.

Jusqu’au 31 mai 2021. Rendez vous sur le site de la Gaîté Lyrique pour ne pas rater les évènements en ligne, ou au 3bis rue Papin à Paris pour les professionnels.

Natures Mortes

Le Palais de Tokyo prépare sa réouverture, et donne carte blanche à l’artiste Anne Imhof, pour montrer « l’amplitude et le caractère protéiforme de sa pratique ». Intitulée Natures Mortes, cette exposition convoque à la fois la performance, la peinture, la musique et des installations. En mettant a à nu les murs des espaces du Palais de Tokyo l’artiste ouvre l’espace à de nouvelles perspectives, et le transforme en un « vaste corps sonore et en un labyrinthe habité ». Elle rassemble également plusieurs de ses œuvres phares et des œuvres d’autres artistes avec qui elle entre en résonance.

Ouverture en mai, à des dates indéterminées en raison de la crise sanitaire, au Palais de Tokyo

Visuel : Affiche festival Les Ailleurs à la Gaîté Lyrique