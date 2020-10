Agenda des vernissages de la semaine du 22 octobre

Malgré l’annulation de la FIAC, cette semaine reste riche en perspectives et découvertes dans nos galeries parisiennes !

Paris Internationale 2020

Changement de format pour la manifestation artistique parisienne qui va se dérouler dans un supermarché vide du centre de la capitale, sous le commissariat de Claire Le Restif. Pour cette 6ème édition, elle a choisit le nom Super Salon, afin d’évoquer les grands Salons d’art parisiens du XIXème siècle. 26 galeries internationales y seront accueillis et auront la possibilité, grâce au site revisité spécialement pour l’événement, de présenter des œuvres supplémentaires et du matériel contextuel.

Où : 12 Rue de Montyon 75009 Paris.

Quand : du 22 au 29 octobre, de 12h à 20h.

Informations pratiques et réservations gratuites obligatoires.

La semaine de la FIAC (Sans la FIAC)

L’édition 2020 de la FIAC qui devait se dérouler cette semaine a été annulée. Mais, du 19 au 25 octobre, il reste possible d’assister à des événements parallèles maintenus malgré tout, dans les différents musées prenant d’ordinaire part à cette grande foire de l’art contemporain. Ainsi, par exemple, la Nocturne des galeries annuelle reste d’actualité (bien que forcément impactée par le couvre-feu) et permettra aux visiteurs d’explorer les galeries partenaires le jeudi 22 octobre de 16h à 20h. Entre autres, il y sera possible de visiter l’exposition Bustes de Femmes à la galerie Gagosian, qui rassemble 25 artistes autour du thème du portrait féminin. L’occasion aussi, du vendredi 23 au dimanche 25 octobre, de découvrir l’exposition de Maison Contemporain qui a permis à une trentaine d’artistes émergents de prendre possession des trois étages du Bastille Design Center. Réservations fortement conseillées.

Découvrez ici toutes les activités de cette semaine de la FIAC.

Galeristes – 5ème édition

Du 23 au 25 octobre, retrouvez le rendez-vous annuel des amateurs d’art et des galeristes engagés sous la Halle du Carreau du Temple ! Toute la démarche se retrouve dans son nom, permettre aux visiteurs de rencontrer les acteurs qui font vivre les galeries d’art, autant que leurs contenus. Ce festival est alors l’occasion de voir ses acteurs souvent un peu discrets, être célébrés. Une occasion qui se concrétise par une sélection qui a pour vocation de révéler des talents du métier, autour d’une question cardinale : l’accompagnement. Sont-ils de bons « passeurs » ?

Où : Le Carreau du Temple (4, rue Eugène-Spuller 75003 Paris).

Quand: du vendredi 23 au dimanche 25 octobre, de 14h à 20h.

Réservez ici.

Week-end de clôture – Un plus grand lac

Ce dernier week-end d’ouverture de l’exposition sera l’occasion de venir découvrir les œuvres de 15 artistes, tous issus de l’École des Arts Décoratifs de Paris et de l’École nationale supérieure des Beaux-Arts, et de soutenir cette jeune création à travers des ventes d’art allant de 0 à 3000 € ! L’entrée à l’exposition est gratuite et sans réservation.

Où : Magasins généraux (1 rue de l’Ancien Canal, 93500 Pantin).

Quand : samedi 24 et dimanche 25 octobre, de 14h à 20h.

Sexual Personae à l’Hôtel Drouot

Dans le cadre de l’Outsider Art Fair Paris, cette exposition est dédiée à la représentation de figures féminines dans les œuvres avec une large sélection d’artistes autodidactes, outsiders et bruts. A travers cette logique des regards croisées, présentant autant des travaux de femmes que d’hommes, ou d’artistes non-binaires, il s’agira de repérer les archétypes et motifs qui se répètent d’œuvres en œuvres et qui viennent tisser une toile complexe et pleine d’ambivalences : celle de l’image des femmes dans l’art.

Où : Hôtel Drouot (9 Rue Drouot, 75009 Paris).

Quand: du mercredi 21 octobre au 30 octobre.

Oscar Murillo, News

La galerie David Zwirner présente News, une exposition de peintures réalisés par l’artiste colombien, Oscar Murillo, durant le confinement. Ces peintures, où viennent se mêler puissance, intensité visuelle et exploration de la matérialité, témoignent avec urgence des anxiétés et des conditions de la crise présente, qui nous affecte tous.

Où: Galerie David Zwirner (108, rue Vieille du Temple, Paris).

Quand: du 21 octobre au 19 décembre.

Réservations conseillées.

Visuel : ©Affiche Un plus grand lac.