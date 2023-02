Vente aux enchères de la plus ancienne bible hébraïque : le prix pourrait atteindre 50 millions d’euros

Le codex Sassoon, tirant son nom de son propriétaire le plus connu, est la Bible hébraïque la plus ancienne et la plus complète connue à ce jour. Ce mercredi 15 février, la maison Sotheby’s a annoncé sa mise en vente. Sa valeur étant estimée entre 30 et 50 millions, ce manuscrit s’avère être le document historique le plus précieux jamais proposé.

Le codex Sassoon, Bible hébraïque millénaire, va être vendu aux enchères en mai 2023 pour un prix astronomique qui pourrait atteindre près de 50 millions de dollars. C’est la maison Sotheby’s, l’une des société de vente aux enchères les plus anciennes au monde, qui a annoncé sa mise en vente ce mercredi 15 février. À ce jour, ce manuscrit s’avère être la Bible hébraïque la plus ancestrale et la plus exhaustive. Du nom de son propriétaire le plus connu, David Solomon Sassoon (mort en 1942), le codex Sassoon date de l’an 900 de notre ère. Estimé à plusieurs dizaines de millions de dollars, il fait partie « des manuscrits les plus chers jamais vendus », a déclaré à l’AFP Richard Austin, patron des livres et manuscrits anciens chez Sotheby’s.

La maison new-yorkaise, propriété du magnat franco-israélien Patrick Drahi, a annoncé une vente aux enchères pour mai 2023. La société peut se targuer d’être la plus grande spécialiste du marché des manuscrits et des livres anciens : en novembre 2021, elle a vendu un exemplaire original de la Constitution des États-Unis pour le prix record de 43 millions de dollars. La vente du codex Sassoon se tiendra lors de la classique saison de printemps des enchères pour les tableaux d’art contemporain, organisée conjointement par les maisons Sotheby’s et Christie’s. Également spécialisée dans la vente d’œuvres d’art et d’objets de collection, cette dernière est dirigée par la holding Artémis du milliardaire français François Pinault.

Dans un état de conservation exceptionnel, le codex Sassoon relie 24 livres de la Bible hébraïque tirée des fameux rouleaux des manuscrits de la mer Morte datant du IIIème siècle avant notre ère. Plus complète que le codex d’Alep, il a été authentifié au carbone 14 comme ayant « survécu plus d’un millénaire entre des mains (de collectionneurs) publics et privés », s’est félicité Sharon Liberman Mintz, spécialiste des textes du judaïsme chez Sotheby’s. Interrogé sur les acquéreurs potentiels de ce manuscrit, Richard Austin a estimé que la liste des acheteurs était « un puits sans fond ». Rien d’étonnant puisqu’il s’agit d’« un texte fondateur de la civilisation, difficile de trouver un texte qui a eu plus d’influence que la Bible dans l’histoire de l’humanité ». L’expert a ajouté qu’« il est évidemment possible qu’elle parte dans une institution pour y être encore étudiée, y compris à l’étranger ».

© Codex Sassoon – Creative Commons