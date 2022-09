Une télé-réalité inspirée de « Squid Game » à venir sur Netflix

Squid Game, la série coréenne à succès sur Netflix en 2021, va être adaptée en télé-réalité sur la même plateforme.

Squid Game : The Challenge

Ce sera le nom de la télé-réalité adaptée de la série dont le tournage devrait commencer début 2023. Pas de morts en jeu, que l’on se rassure : « le pire qui peut arriver dans ce jeu est de rentrer chez soi bredouille », assure Netflix. En revanche, le jackpot s’élève toujours à près de 5 millions de dollars, et le nombre de participants à 456 – le plus grand nombre de l’histoire de la téléréalité. « Pour cette manche », explique la plateforme, « le Front Man (le maître du jeu) recherche des personnes parlant anglais de n’importe où dans le monde. » Elles joueront à des jeux enfantins inspirés de la série originale ainsi qu’à de nouveaux, dans le but d’éviter l’élimination.

Parmi les conditions requises, il faut avoir au moins 21 ans, être « disponible pour participer au programme pendant un maximum de 4 semaines actuellement prévues début 2023 », et « être en mesure de voyager dans tous les endroits qui seront spécifiés ». « Avec une telle fortune en jeu, qui sera votre allié, en qui pourrez-vous avoir confiance, et qui trahirez-vous dans ce test ultime de personnalité ? ». Pour passer le casting, vous pouvez vous inscrire ici.

Le show sera tourné au Royaume-Uni et comptera 10 épisodes. De quoi faire patienter les fans avant la saison 2 de « Squid Game », annoncée par son créateur Hwang Dong-hyuk pour 2024 au plus tôt.

Des réactions mitigées

On peut en effet trouver cette annonce d’un goût étrange, puisque « Squid Game » est avant tout un drama qui dénonce certaines dérives sociétales et la toute-puissance de l’argent dans le monde…

« Squid Game » a pris d’assaut le monde avec l’histoire captivante et les images emblématiques du réalisateur Hwang Dong-Hyuk. Nous sommes reconnaissants de son soutien alors que nous transformons son monde fictif en réalité dans cette compétition massive et une expérience sociale », commente Brandon Riegg, vice-président de Netflix, dans un communiqué. « Les fans de la série dramatique sont prêts pour un voyage fascinant et imprévisible alors que nos 456 concurrents du monde réel naviguent dans la plus grande série de compétition de tous les temps, pleine de tension et de rebondissements, avec le plus gros prix en argent à la fin. »

W9 a déjà sauté sur l’occasion pour lancer en cette rentrée un jeu en partenariat avec Télé Loisirs, « Les Cinquante », dont le principe, les décors et l’imaginaire ressemblent fortement à la série.

Mais peut-on vraiment s’en étonner ? Comme pour tout film, livre, toute série ou saga à succès ayant un univers bien particulier, les marques s’empressent de créer objets de consommation, événements et jeux en tous genres autour de celui-ci. On fait des Cluedos grandeur nature, les matchs de Quidditch existent désormais dans la vraie vie…! Bien sûr, on ne pourra jamais voler sur un balais magique. Mais faire passer un peu de fiction dans la réalité est une tentation naturelle de la part des fans sur laquelle, évidemment, les marques capitalisent. Il y a de quoi faire.

Comme l’explique Brandon Riegg, d’un côté les fans auront l’impression d’entrer dans un univers qui les ont fascinés, de s’en rapprocher davantage, de le rendre plus concret, et de l’autre sera organisée la plus ambitieuse téléréalité qu’on ait connu jusqu’ici, tant en terme de participants qu’en terme de jackpot. Oui, il est ironique qu’une série critique du capitalisme aboutisse à l’une des plus grandes capitalisations possibles. C’est que la loi du marché adorent ceux qui la conchient ; et ce sont eux, en général, qui courent les plateaux pour vendre leurs livres. En somme, rien de nouveau sous le soleil ; finalement, la série prouve ici au carré la justesse de son propos : il ne suffit pas de se déclarer anti-système pour échapper au système.

Visuel : Logo officiel de la future téléréalité « Squid Game : The Challenge »