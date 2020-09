Une nouvelle direction pour le centre culturel de rencontre d’Ambronay

Après avoir été interrompu par la période de confinement, le processus de recrutement d’une nouvelle direction à la tête du Centre culturel de rencontre (CCR) d’Ambronay a été relancé en juin et est arrivé à son terme ce mercredi 23 septembre.

Réuni dans sa formation complète, le jury de recrutement a d’abord auditionné quatre candidates, chacune ayant présenté un projet pluriannuel pour le CCR. A l’issue de cette audition, le jury a proposé, à l’unanimité, la nomination d’Isabelle Battioni pour succéder à Daniel Bizeray, ancienne directrice adjointe du CCR (de 2004 à 2010) qui occupera ses nouvelles fonctions à compter du 4 janvier 2021. « Le projet d’Isabelle Battioni, précise le communiqué accompagnant sa nomination, affirme l’identité singulière du CCR d’Ambronay qu’elle propose de mettre en prise avec les transformations actuelles de la société. Il souhaite renforcer le dialogue entre la musique et les nouveaux imaginaires, ouvrir plus largement sur les territoires et à toutes les générations. »

Afin d’accompagner ce changement de direction et d’assurer une transition harmonieuse, Pierre Bornachot, directeur adjoint, assurera l’intérim du 19 octobre au 4 janvier, période durant laquelle le comité de direction du CCR travaillera de façon ponctuelle avec Isabelle Battioni.

Crédit Visuel : © Logo du CCR