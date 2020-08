Une Lecture-Musicale et nocturne du roman « Les Misérables » aura lieu en septembre, à Paris

La compagnie UN EXCURSUS s’emparera, en septembre, des Misérables de Victor Hugo. Ce chef-d’oeuvre de la la littérature française fera l’objet d’une lecture nocturne et en plein-air sur le Parvis de la Mairie du XIVe arrondissement, dans une adaptation inédite de Pierre Vial, sociétaire honoraire à la Comédie Française.

L’événement aura lieu durant la nuit du 11 au 12 septembre. La lecture du roman-fleuve hugolien débutera à 21h30 et s’étendra jusqu’à 7H, au petit matin. 21 lecteurs et musiciens se relaieront pour vous lire cette adaptation mise en scène par Barbara Bouley et appuyée par Nicolas Vial. Le public se verra servir un petit déjeuner à la fin de la représentation.

Laissez-vous (re)conter Les Misérables, rien qu’un instant ou juste pour toute une nuit….

La compagnie UN EXCRUSUS vous invite, pour un bref instant ou pour toute une nuit, à vivre l’expérience de la lecture nocturne en vous laissant emporter par la découverte de « cette sensible et puissante adaptation signée Pierre Vial » du roman Les Misérables.

Aussi, le respect des consignes sanitaires ainsi que de la distanciation sociale sera bien sûr de mise, avec un dispositif scène-salle extrêmement bien pensé pour profiter au maximum de ce marathon littéraire et musical nocturne qui promet déjà un beau succès. À vos agendas !

Plus d’informations ici.

©visuelduspectacle

©Flickr/showLesMisérables