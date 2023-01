Un sarcophage volé rendu à l’Egypte

Ce lundi s’est tenu un événement important pour le patrimoine Égyptien : les États-Unis ont rendu à l’Égypte un sarcophage dérobé des années auparavant. Surnommé “le sarcophage vert”, c’est un véritable trésor historique pour le pays.

Le précieux tombeau est arrivé le 2 Janvier 2023 au Caire, sous la surveillance de Mostafa Waziri, directeur du Conseil suprême des antiquités et du ministre Égyptien des affaires étrangères Sameh Choukri. Sorti illégalement du pays en 2008, il fut par la suite exposé dans un musée aux Etats Unis. Son visage peint en vert et sa hauteur de 2,94 mètres font de lui un objet très impressionnant. Vieux de 2700 ans, il appartenait à un noble Égyptien de la basse époque Pharaonique.

Plusieurs œuvres rendues par les états

Ces dix dernières années le Caire a récupéré plus de 29 000 pièces datant de l’Antiquité. Toutes avaient été volées, puis revendues dans le monde entier. Plusieurs états ont restitué ces objets qu’ils possédaient illégalement, à la suite de l’appel de l’Egypte pour reprendre son patrimoine. C’est le cas de la France qui en 2009 a rendu 5 fresques exposées jusque ici au Musée du Louvre. Le Museum of Art (MET) de New York a également restitué 19 pièces, issues selon les archéologues du trésor de Toutankhamon. Plus récemment la justice New Yorkaise a remis 16 œuvres d’art au gouvernement Égyptien : 5 d’entre elles étaient au MET, et 9 autres aux mains du collectionneur d’art Michael Steinhardt.

Des découvertes qui nourrissent le patrimoine Égyptien

De nombreuses découvertes archéologiques ont eu lieu ces dernières années selon le gouvernement Égyptien. Plus de 300 sarcophages et 150 statues de bronze ont été trouvés dans la nécropole de Saqqara, datant pour beaucoup de plus de 3000 ans. Ces nouvelles trouvailles, ajoutées aux œuvres rendues par les états, prendront probablement place dans le grand musée Égyptien. Il devrait voir le jour cette année, et permettra aux Égyptiens de découvrir les œuvres d’art historique de leur pays.

Visuel : © Tylwyth Eldar