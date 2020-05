Un festival « Drive-in » pour se faire une toile solidaire, une vraie !

Les cinémas comme la plupart des lieux culturels, sont fermés. Itinérant et reversant 100 % de ses bénéfices aux salles et distributeurs, le festival Drive-in commence à Bordeaux ce week-end. Il y propose plusieurs films, à suivre en voiture !

Le Drive-In Festival, premier festival de drive-in cinéma itinérant, créé pour aider les salles de cinéma et les distributeurs en difficulté et permettre aux spectateurs de se retrouver en sécurité. pic.twitter.com/nKCd4TyaWe — Drive In Festival (@DriveIn_Fest) May 10, 2020

Le retour du grand écran

Le festival réinvente le cinéma de plein air avec des voitures pour aider les professionnels du cinéma en crise. L’idée : un écran géant posté sur une place publique. Vous, dans une voiture, accompagné·e par vos proches. Les organisateurs du festival expliquent : « Tout·e·s issu·e·s du monde associatif et de la culture, nous nous sommes regroupé·e·s avec l’idée de réunir à nouveau les spectateurs devant un grand écran, en respectant les normes sanitaires ».

Le Drive-in s’organise

Le Drive-in Festival est donc un festival itinérant et solidaire. Il aide les salles et distributeurs en difficulté et garder le lien avec les spectateur·trice·s. Il s’agit ainsi d’une initiative temporaire, qui s’arrêtera dès la réouverture des salles de cinéma. Le festival permet entretemps de partager des oeuvres, de les voir et de les faire voire. Côté recettes, il s’agit bien d’une action solidaire puisque 100 % des bénéfices seront reversés aux salles de cinéma et distributeurs en difficulté grâce à helloasso !

Ce week-end c’est Bordeaux!

Du 16 au 24 mai la plus grande place d’Europe, la place des Quinconces se transformera en “parking géant” pour accueillir ce Drive-in Festival. Au programme : des échanges avec les équipes des films projetés et de nombreuses animations! Et côté films: Parasite « The Black and White Version » de Bong Joon-Ho, Le Grand Bain de Gilles Lellouche, Comment C’est Loin de Orelsan et Christophe Offenstein… Et plein d’autres encore à découvrir sur le site du festival!

© »drive-in festival »/ arrière plan « Rubber » de Quentin Dupieux