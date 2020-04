Un bilan lourd pour la culture : ces artistes morts du coronavirus (3)

De grands acteurs de la vie culturelle se sont éteints pour cause du Coronavirus. Nous les rassemblons afin de les saluer encore une fois. A ceux qui ont œuvré pour la musique, le théâtre, le cinéma ou la littérature…

L’écrivain chilien Luis Sepulveda nous a quitté le 16 avril, presque deux mois après son hospitalisation à cause du SARS – CoV – 2. Très jeune, il avait milité auprès des communistes, et s’était opposé au régime de Pinochet, ce qui lui avait d’ailleurs valu quelques années en prison, ainsi qu’un exil forcé. La rédaction lui a consacré un article.

Le même jour, en France, c’est Maurice Barrier qui nous quittait, touché par le même mal. Considéré par beaucoup comme « l’éternel second rôle », il a joué au côté de Jean-Paul Belmondo, Jean Gabin, Alain Delon ou encore Gérard Depardieu. Il laisse derrière lui une filmographie impressionnante, et un nombre tout aussi considérable de performances sur les planches. Il obtiendra d’ailleurs le Molière du Meilleur second rôle en 1998. Il est décédé à l’âge de 87 ans, chez lui.

L’acteur Jacques Rosny est décédé le 18 avril des suites du coronavirus. S’il a joué dans de nombreux films et téléfilms, c’est avant tout sur les planches qu’il passait le plus clair de son temps, comme comédien et comme metteur en scène. Du théâtre de la Madeleine à la Comédie Française, il côtoie les plus grands acteurs, adapte les plus grandes pièces. Il prend sa retraite en 1997, et passera la fin de sa vie à la maison des artistes de Nogent sur Marne, où il décède à 81 ans.

Le lendemain, 19 avril, Philippe Nahon décédait des suites d’une « longue maladie, aggravée par une infection au Covid-19 », comme l’annonçait son épouse. À 81 ans passé, il avait joué avec Jacques Audiard, Mathieu Kassovitz ou encore Jean-Pierre Melville. Mais aussi avec son grand ami Gaspar Noé, qui avait propulsé sa carrière – notamment avec le très violent « Seul contre tous ». Il connait aussi un très grand succès auprès des plus jeunes générations grâce à son rôle de Goustan le Cruel dans la série Kaamelott.

À cette même date nous quittait également l’actrice française Delphine Serina, sans rapport cette fois-ci avec le coronavirus. Elle meurt des suites d’une longue maladie, à 49 ans seulement. Elle est particulièrement connue pour ses rôles dans « Avocats et Associés », ainsi que dans « Un si grand soleil ».

De la même manière, c’est le chanteur Christophe qui nous a quitté, suite aux complications entraînées par un emphysème pulmonaire. À l’heure actuelle, si certaines sources affirment que les dites complications sont dues à la contraction du coronavirus, rien n’a été confirmé. Retrouvez notre hommage à celui qui criait « Aline » ici.

Visuel : Jacques Rosny ©Wikipédia