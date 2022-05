U2 apporte son soutien à l’Ukraine : spectacle de solidarité à Kiev

Ce dimanche 8 mai, Bono et The Edge du groupe de rock irlandais ont donné un concert dans le métro de Kiev. Le président Volodymyr Zelensky les a invités à témoigner de leur solidarité envers le peuple ukrainien.

President @ZelenskyyUa invited us to perform in Kyiv as a show of solidarity with the Ukrainian people and so that’s what we’ve come to do. — Bono and The Edge #StandWithUkraine — U2 (@U2) May 8, 2022

Une douce lumière rose enveloppe Bono et The Edge. Armés d’une guitare et d’une voix que les amateurs de rock connaissent bien, ils interprètent quelques uns de leurs plus célèbres titres : With or without you, Vertigo… Le concert est très intime. U2 apporte quelques notes de poésie dans les sombres événements qui bouleversent l’Ukraine. Face à eux, les spectateurs sont très émus.

Un combat pour la liberté

??? La rock star irlandaise #Bono a fait l’éloge du combat de l’#Ukraine pour la « liberté » lors d’un spectacle dans une station de métro du centre de Kiev, où le leader de @U2 a aussi prononcé sa propre prière « pour la paix » ?? #AFP pic.twitter.com/zgPnwipnDs — Agence France-Presse (@afpfr) May 8, 2022

« The people in Ukraine are not just fighting for your own freedom, you are fighting for all of us who love freedom, » (« Le peuple ukrainien ne se bat pas seulement pour sa propre liberté, il se bat pour tous les amoureux de la liberté ») déclare le chanteur Bono au cours d’une pause. Quelques notes de Sunday Bloody Sunday accompagnent son discours. Un peu plus tard, U2 est rejoint par le groupe ukrainien Antytila pour interpréter Stand by Ukraine, version de la fameuse chanson Stand by me (Ben E. King).

Dans un discours poignant, Bono fait référence aux événements qu’a traversés l’Irlande du Nord lors de son combat pour l’indépendance. Il transmet ainsi un message d’espoir : continuer de lutter n’est pas vain. La solidarité dont le groupe fait preuve ne tient pas simplement à quelques chansons. En effet, ils nous rappellent à tous que le combat pour la liberté est un combat universel.

