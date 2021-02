Saint Valentin-sous-couette

Bien sûr aucun couvre-feu ne peut éteindre le bouillonnement de nos esprits aiguisés par la contrainte constante. Mais quelques épices pourraient tout de même aider à pimenter ce quotidien coincé.

Il y a des villes qui ont fait de l’amour leur mot d’ordre. Cabourg par exemple qui s’est appliquée à tracer un Méridien de l’amour le long de la célèbre promenade dédiée à Proust, lequel en faisait le siège autrefois. Le week-end prochain, les panneaux lumineux locaux seront ainsi exclusivement dédiés au discours amoureux.

Vous préférez plus d’intimité dans vos effusions ? Réservez une chambre au Grand Hôtel qui va rouvrir pour les vacances et lisez à votre aimé des passages d’Albertine. Ou improvisez pour votre aimée une variation autour du Cantique des cantiques. On a rarement fait mieux, en matière de texte amoureux c’est carrément incandescent. Et cela nous changera des applications censées nous guérir de consulter frénétiquement du porno (parcours thérapeutique digital…oui, oui cela existe !) ou des tristes jeux de société supposés nous égayer lors de soirées qui n’ont de coquin que le concept. Lisez plutôt « Point de lendemain » de Vivant Denon, l’inventeur du Louvre, espion à ses heures, c’est nettement plus torride. A moins de regarder Liza, vieux film de Marco Ferreri où Deneuve fait semblant de s’adonner à un jeu masochiste, prenant la place du chien adoré d’un artiste incarné par Mastroianni. Un faire semblant qui laisse la place au désir.

Offrir des projets mais pas que

Soyons sérieux pour un instant. Vos finances sont au plus bas ? Faire des projets permet de tenir. Offrez un bon pour un futur week-end au Pays basque. A Saint Jean-de-Luz, à l’hôtel Thalazur dans un superbe bâtiment art déco conçu par Mallet Stevens (Thalasso fermée mais l’hôtel est ouvert et l’excellent chef prépare les repas servis en room service!) ou à Bidart à l’auberge Koskenia (www.koskenia.com réouverture dès que les limitations seront levées). Installée dans la grande poste du village toute remodelée, cet adorable endroit, auberge de jeunesse de luxe pour tous les âges est située tout près du sentier littoral qui mène presque jusqu’en Espagne. On y propose des chambres toutes neuves décorées par les designers et les artisans d’art locaux qui dégagent une délicieuse odeur de pins maritimes, ces abies locaux. Une épicerie au rez-de-chaussée réunit les producteurs locaux. D’habitude le restaurant est aussi en journée un lieu de convivialité dédié au co-working ou aux réunions d’associations.

Ou bien ralliez l’hôtel Mercure de Granville (ouvert, on s’y nourrit d’une soupe de poisson et d’huitres le soir) et les restaurants comme la Citadelle préparent des assiettes de homards à emporter. Au marché du samedi matin, on se pourlèche d’une galette-saucisse. Quant au petit déjeuner il s’emporte de chez Picorette, la bonne adresse locale aux scones irrésistibles.

La montagne elle-même peut être une option plus sympathique que d’habitude car moins saturée, plus contemplative mais aussi.. plus sportive ! Ski nordique, trail, ski de randonnée, chiens de traineaux ou raquette restent accessibles. Bien sûr le Novotel juste ouvert à Megève risque d’être au dessus de nos moyens (300 euros la double petit déjeuner inclus) mais c’est le moment de se tourner vers les clubs de vacances du tourisme social. Une idée vieillotte pour une réalité qui ne l’est pas car ces lieux sont davantage tournés vers les producteurs locaux et les activités cool. Souvent ils possèdent des sites désormais inconstructibles et sublimes. Un exemple ? Sweet Home à Cabourg, ancienne villa de Louis Renault saisie après guerre, juste sur le rivage, des hébergements simples mais un lieu sublime (Cap France-vacances.com). Il est temps aussi de découvrir des stations-villages vivantes comme Sainte-Foy-Tarentaise, station de 4ème génération née en 1990 qui compte des hameaux préservés à l’architecture centenaire. On est loin ici de l’architecture cabine des années soixante-dix. Fréquentée jusque là uniquement par des skieurs professionnels, chalets et chambres d’hôtes trop cool se sont multipliés pour répondre à la demande croissante du grand public attiré par ce beau massif forestier.

Située à 20 minutes de Bourg Saint Maurice, cette station est un lieu idéal pour le trail version montagnarde du jogging. Un sport qui se pratique crampons aux pieds, jamais lassant car l’amateur peut s’imaginer être un chamois ravi d’attaquer la pente d’un pas toujours différent (Fit trail matinal à 6h du matin, au moment du lever du soleil). Face à l’écrin somptueux des cimes, près du mal nommé Mont pourri, l’amateur éclairé s’y adonne au hors-piste accompagné bien sûr et avec tout le matériel de sécurité, à moins de préférer le ski de randonnée à presque 3000 mètres. Equipé de peaux de phoque pour la montée, on fait fi alors de l’arrêt des remontées mécaniques. Pas d’inquiétude pourtant pour les moins sportifs, car les débutants peuvent gouter à ces plaisirs rares en empruntant pour la descente l’unique piste bleue damée.

Mais personne n’est tenu d’être un sportif aguerri! On peut préférer une magnifique rando apéro-raquette (en toute intimité, trois personnes minimum), une rando-goûter ou bien encore découvrir la marche afghane. Celle-ci se pratique en raquettes en synchronisant pas et respiration, ce qui permet de décupler ses capacités physiques et de moins se fatiguer. Une technique qui développe la concentration (Evolution 2, Olivia Bories .T : 06.13.76.23.41).

Et ceux qui détestent totalement le sport pourront découvrir les hameaux classés du Monal et du Miroir où les chalets du XVIIème et XVIIIème siècle construits en cascade s’agrippent au flanc de la montagne, blottis comme s’ils voulaient lutter contre les éléments. Très originaux, ils s’ornent de splendides colonnes de pierre. Les amoureux de nature pourront découvrir les sites naturels classés comme le Vallon du Clou, haut-lieu du Parc naturel de la Vanoise et réserve ornithologique. Pour loger : www.saintefoy.net.

Offrir des ateliers, des produits artisanaux…

Ils se réalisent à la maison ou en one by one comme disent les gens qui parlent le N+1 couramment, chez www.wecandoo.fr on peut offrir un cadeau intéressé, par exemple un des 232 ateliers proposés où votre fiancé apprendra à faire de la pâtisserie gastronomique, un couteau de poche ou …des raviolis chinois (mumm!) Une façon délicate de l’inciter à mettre la main à la pâte !

Restos, initiatives originales

Bien sûr, on peut rêver aller à la Bouitte, merveilleux chalet, Relais et Châteaux et 3 * Michelin à Saint Martin de Belleville qui vient d’inventer le repas surprise en sept services servi en chambre par deux maitres d’hôtel www.la-bouitte.com. Il est bon d’avoir des rêves pour plus tard.

Mais si vous restez à Paris, Lyon ou Rennes, une myriade de chefs propose le clic& collect. Nous avons un faible pour le Mam de Stéphanie Le Quellec et notamment pour son dessert, Cœur de mam, gâteau au sureau, au gin japonais et aux baies (www.mamparis.com). Mais aussi pour le Cœur à la crème de Sébastien Gaudard, tout craquant (www.sebastiengaudard.com)! Voilà qui change des versions trop rouges semblant sortir d’un film gore que l’on croise ici ou là !

On aime aussi beaucoup l’accord musique et saveurs proposé par Qobuz, playlist et vidéos de chefs aussi sympathiques que Mory Sako. Sur open.qobuz.com

Enfin…le cadeau.

Nous l’avons trouvé sur www.lacorbeille.fr qui distribue une foultitude d’objets design sortant de l’ordinaire comme les très beaux verres Animal farm d’Ichendorf Milano. En borosilicate, ils permettent de boire chaud dedans et sont irrésistibles (14 euros). Pour mon aimé j’ai choisi le petit écureuil…N’y voyez pas de sous-entendus. Mais mon amie Olivia a commandé des charentaises de bureau pour son amoureux (www.rondinaud.shop). Un modèle modeste mais d’un rouge vif joyeux, pas celui brodé d’or avec les initiales de chez le Bégonia d’or, entreprise du patrimoine vivant à Rochefort (www.broderieor.com). Cela, ce sera quand son documentaire aura gagné un prix !

