Quel avenir pour le festival OFF d’Avignon ?

Après l’annulation du festival OFF d’Avignon, une plateforme d’aides exceptionnelles et temporaires à été mise en place par le ministère de la Culture à destination des théâtres. L’occasion de réfléchir sur l’avenir du OFF avec Pierre Beffeyte, président de l’association AF&C à la tête du festival. Le OFF d’Avignon, souvent qualifié du « plus grand théâtre du monde » avec son modèle économique particulier à fait partie des nombreux événements annulés cet été. Contrairement au Festival d’Avignon, surnommé « Le In » qui fonctionne majoritairement avec des fonds publics (les subventions représentent près de 60% de son budget), auquel s’ajoute notamment du mécénat et les revenus de la billetterie, le OFF repose sur un autofinancement et rassemble des théâtres privés qui louent pour la plupart au créneau (rarement moins de 10 000 euros et jusqu’à 20 000 euros pour la fourchette haute) leurs salles aux compagnies. Avec la crise du Covid, ces derniers ont donc subit de plein fouet l’annulation du festival. En effet, la situation a été déclarée comme un cas de force majeure et ce sont les théâtres qui ont dû rembourser les acomptes déjà versés par les compagnies pour les locations qu’elles avaient effectué. Un fond d’urgence pour aider les théâtres privés Pour remédier à cette situation, le ministère de la Culture à choisi de créer un fonds d’urgence afin d’éviter les cessations de paiement ou les liquidations des théâtres avignonnais. Dans le communiqué, il est indiqué que « ce fonds s’adresse aux théâtres pérennes non subventionnés, privés d’activité en juillet, et ayant remboursé les compagnies des acomptes versés ». Il est aussi précisé que cette aide cherche à valoriser « les théâtres qui proposent une activité à l’année, et ceux qui partagent le risque avec les compagnies ». Si on considère que tous ont remboursé les compagnies, ils sont au total 86 théâtres à pouvoir prétendre bénéficier de cette aide selon Pierre Beffeyte, contacté par téléphone.

« Ce qu’a montré cette crise, c’est que les théâtres sont fragiles. Les compagnies, elles le sont aussi, mais ça on le sait depuis des années »

Comme nous le précise Pierre Beffeyte, la crise du Covid et l’annulation du festival qui s’en est suivie, a mis en lumière l’équilibre précaire du OFF et de son modèle économique. Si c’est la fragilité des théâtres qui est mise en avant par cette aide d’urgence qui intervient pour soulager ces derniers après les remboursements qu’ils ont du effectuer, la fragilité des artistes et des compagnies est quant à elle dénoncée depuis longtemps. Pierre Beffeyte, au moment de sa prise de poste en 2016, s’exprimait à Toute La Culture au sujet de la précarité des artistes. Celle-ci est également dénoncée par Les Sentinelles, la Fédération de compagnies professionnelles du Spectacle Vivant, dans leur lettre ouverte « Avignon Festival Off en danger ! ». Ils écrivent notamment que « les compagnies de théâtre n’ont plus les moyens techniques de présenter des spectacles de qualité », « que les contraintes de rendement auxquelles on les astreint, les obligent à formater leurs spectacles et notamment à en réduire la durée, les décors et la lumière » et que« même en faisant tous les jours salle comble, une compagnie est condamnée à s’endetter ».

« Il n’y a pas de liberté sans régulation«

Pour le président du OFF, repenser le festival est une nécessité : « Si on veut défendre les artistes et si on veut défendre la liberté de la création, on est obligé de réguler cet endroit parce qu’il est devenu ingérable sur un plan économique pour les artistes. À titre personnel, je pense qu’il n’y a pas de liberté sans régulation, penser aujourd’hui le festival sous son angle purement libertaire, c’est ne pas se rendre compte qu’il y a eu 50 ans qui sont passés ». Une réflexion collective a donc été mise en place pour penser le OFF du futur. Un questionnaire ouvert à tous a été lancé en mai et s’est clôturé en juin avant la tenue d’un forum ouvert sur la réforme du OFF qui a eu lieu à Avignon en juillet. A partit de septembre et à l’issue de ces consultations, le travail sur la refonte du festival va être entamé pour pouvoir présenter des solutions à l’assemblée générale.