Prix Goncourt 2021 : Une première sélection sous le signe de l’émotion

Seize romans sont en lice pour le fameux Prix Goncourt. Sont en compétition des auteurs confirmés, qui nous partagent des récits sincères et bouleversants.

Les origines de l’Académie Goncourt

L’Académie Goncourt est une société littéraire créée en 1900 par les frères Goncourt, Edmond et Jules. Elle décerne chaque année depuis cette date ce prix par l’intermédiaire d’un jury constitué de dix écrivains lors d’un déjeuner traditionnel. Les dix membres actuels du jury sont les mêmes depuis 2008 : on y retrouve Didier Decoin, Françoise Chandernagor, Tahar Ben Jalloun, Patrick Rambaud, Pierre Assouline, Philippe Claudel, Paule Constant, Éric-Emmanuel Schmitt, Camille Laurens et Pascal Bruckner. Le Prix Goncourt est le prix littéraire le plus convoité en France. L’auteur remportant le Goncourt gagne la somme de 10 000 euros. Bien que ce prix ait longtemps été critiqué, il génère une publicité grandissante et attire un large public. Le prix Goncourt stimule le marché de l’édition. Il génère un chiffre d’affaires de plus de 6 millions d’euros. Il a atteint jusqu’à 20 millions d’euros en 2006 pour le roman Bienveillantes de Jonathan Littell.

Des portraits d’histoires de famille et de faits divers

Les choix de l’académie Goncourt en cette rentrée littéraire 2021 proposent de nombreux témoignages de récits d’histoires familiales poignants. Dans son roman Le voyage dans l’Est, Christine Angot, revient sur l’inceste que lui a fait subir son père durant son enfance. Sorj Chalandon rapporte dans son roman Enfant de Salaud le passé de criminel nazi de son père sous l’Occupation allemande. François Noudelmann retrace dans son roman Les enfants de Cadillac le tragique destin des familles juives pendant la Seconde Guerre Mondiale. Anne Berest fouille également dans son passé et nous partage l’histoire de sa famille juive déportée à Auschwitz en 1942 dans son roman la Carte Postale. Lilia Hassaine quant à elle nous délivre dans Soleil amer le témoignage touchant de l’histoire de sa famille algérienne et de la difficulté de leur intégration dans les années 60 et 80. L’auteur David Diop délivre dans son récit La Porte du voyage sans retour, qui désigne l’ile de Gorée l’histoire de millions d’Africains au temps de la retraite des Noirs. Mohamed Mbougar Sarr évoque dans son roman La Plus Secrète Mémoire des hommes l’histoire du colonialisme et de la Shoah. Philippe Jaenada se distingue avec Au printemps des monstres (Mialet-Barrault) sur l’histoire d’un enfant assassiné tout comme Maria Pourchet (Feu, Fayard) et Abel Quentin avec son roman le Voyant d’Étampes, traitant de la disparition d’un poète américain dans les années 60.

Liste de la première sélection :

Christine ANGOT, Le Voyage dans l’Est, Flammarion

Anne BEREST, La carte postale, Grasset

Sorj CHALANDON, Enfant de salaud, Grasset

Louis-Philippe DALEMBERT, Milwaukee Blues, Sabine Wespieser

Agnès DESARTHE, L’éternel fiancé, L’Olivier

David DIOP, La porte du voyage sans retour, Seuil

Clara DUPONT-MONOD, S’adapter, Stock

Elsa FOTTORINO, Parle tout bas, Mercure de France

Patrice FRANCESCHI, S’il n’en reste qu’une, Grasset

Lilia HASSAINE, Soleil amer, Gallimard

Philippe JAENADA, Au printemps des monstres, Mialet-Barrault

François NOUDELMANN, Les enfants de Cadillac, Gallimard

Maria POURCHET, Feu, Fayard

Abel QUENTIN, Le voyant d’Étampes, L’Observatoire

Mohamed Mbougar SARR, La plus secrète mémoire des hommes, Philippe Rey

Tanguy VIEL, La fille qu’on appelle, Éditions de Minuit

Les deux prochaines sélections du prix Goncourt 2021 auront lieu les 5 et 26 octobre 2021. Il faudra attendre la date du 3 novembre 2021 pour connaitre le nom du successeur d’Hervé le Tellier, remportant le prix en 2020 avec son roman L’anomalie (Gallimard).

Visuel : © Laetitia Larralde