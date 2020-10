« Heaven » : la vente de Thanks for nothing au profit de la Fondation Merci aura lieu du 13 au 18 novembre

Depuis 2017, Thanks for Nothing réunit des belles initiatives du monde de l’art contemporain au profit d’initiatives solidaires et sociales. La vente « We dream under the same sky » était l’évènement inaugural, désormais c’est avec la Fondation Merci et ses trois projets précis au profit de Madagascar, d’une expérience d’agroécologie et d’un projet d’accueil de réfugiés. La vente s’appelle Heaven, elle a lieu du 13 au 18 novembre en ligne avec l’aide de Sotheby’s, 30 artistes et galeries internationaux sont engagés et les œuvres sont exposées du 6 au 8 novembre au Palais de Tokyo.

Thanks for Nothing s’allie donc avec le Fonds de dotation Merci, créé il y a dix ans par la famille Cohen après la vente de la marque Bonpoint en 2007, que Bernard et Marie-France Cohen avaient créée. Après le succès du concert de M au Trianon en mars dernier, Heaven est le deuxième volet du partenariat entre Thanks for Nothing et le Fonds de dotation Merci. L’évènement reprend le titre d’une œuvre en vente du 13 au 18 novembre, signée Oliver Beer, représenté par la Galerie Thaddaeus Ropac.

Parmi les artistes et galeries qui ont donné des œuvres pour cette cause : Laure Prouvost, Pascale Marthine Tayou, Annette Messager, Barthelemy Toguo, Chantal Crousel, Hauser & Wirth, Max Hetzler, David Zwirner, Polka, Marian Goodman, Georges-Philippe & Nathalie Vallois, Almine Rech… Alors que l’évènement devait avoir lieu avant le confinement aux Beaux-Arts, c’est toujours en partenariat avec Sotheby’s, et en un volet d’exposition réelle au Palais de Tokyo puis sur la toile que Heaven a lieu un peu après ce qui devait être la semaine de l’art à Paris.

Le Fond de dotation Merci, une histoire familiale autour de 3 grands projets

C’est donc en 2010 qu’a été créé le Fonds de dotation Merci, lié au concept store et au café du boulevard Richard Lenoir, dont l’objectif initial était caritatif et qui a été vendu depuis. Le fonds mobilise toute la famille Cohen : Marie-France, Bernard, disparu juste après avoir vu le projet prendre son envol, et leurs trois fils, Benoît, Julien et Thomas. La directrice déléguée est Chloé Freoa.

Depuis 2010, le premier projet a été de scolariser et nourrir des enfants dans la région de Tuléar, au Sud-Ouest de Madagascar, en partenariat avec ABC Domino. En dix ans, il y a eu participation à la création de 8 écoles, mobilisation de bénévoles et installation d’enseignants locaux et ce sont aujourd’hui 3500 élèves qui sont formés et nourris.

Depuis 2015, le deuxième projet est La Ferme de l’envol. Avec 75 hectares, à 28 km de Paris dans l’Essonne, il s’agit de la première ferme agroécologique de France qui commence juste à vendre ses produits et est aussi un lieu d’accueil des publics.

Enfin, alors que Marie-France Cohen a accueilli chez elle un réfugié Afghan (une rencontre dont son fils Benoit Cohen fait le récit dans Mohammad, ma mère et moi, publié chez Flammarion), le troisième projet du Fonds de dotation Merci est depuis 2018 Horizon. L’objectif est de repeupler un village français abandonné avec des personnes réfugiées qui seraient d’autant mieux accueillies qu’elles feraient bénéficier les locaux de leur savoir-faire.

visuel : © Francesca Mantovani