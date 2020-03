Plus de 500 livres gratuits mis en ligne sur la Fnac.com

On parle beaucoup des films en streaming pour faire face à l’ennui du confinement mais qu’advient-il de la lecture? Découvrez plus de de 500 e-books à lire gratuitement sur le site de la Fnac avec des romans, des polars, des classiques et même des exclusivités ! Parmi eux, Dostoïevski, Jules Verne, Zola, JK Rowling et bien d’autres.

C’est peut-être le moment de vous replonger dans les grands classiques avec:

Les Misérables Les cinq tomes du roman social, historique et philosophique de Victor Hugoet redécouvrir la vie des plus démunis au XIXe siècle

Portrait de Dorian Gray Lede Oscar Wilde, sur l’esthétique, la jeunesse et l’hédonisme de l’époque Victorienne en Irlande.

Madame Bovary de Gustave Flaubert et les aventures (rêvées) de Emma Bovary pour fuir l’ennui et la médiocrité de la Province.

J’accuse La lettre ouverte de Zolapubliée dans le journal L’Aurore lors de l’Affaire Dreyfus

Le Rouge et Le Noir Le roman psychologique de Stendhalou les passions folles de Julien Sorel, en quête d’ascension sociale, pour Louise de Rênal et plus tard Mathilde de La Mole

Tour du Monde en quatre-vingts jours Voyage au centre la Terre Les éditions illustrées duoude Jules Vernes pour voyager dans un monde extra-ordinaire.

Toute la sélection à retrouver ici.