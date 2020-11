Patrimoine : destruction de la chapelle Saint-Joseph

La chapelle Saint-Joseph à Lille n’a pas été élue monument historique et va être détruite pour laisser place à un campus universitaire.

Des associations de sauvegarde du patrimoine avaient bataillé pour la protection de la chapelle Saint-Joseph à Lille, mais le ministère de la culture vient officiellement d’annoncer sa destruction. En effet, le ministère de la Culture vient de refuser l’inscription de la chapelle au titre de monument historique, ce qui lui ôte toute protection juridique possible.

Or, le projet d’agrandissement et de modernisation des lieux en faveur d’un campus universitaire passe nécessairement par la démolition intégrale de la chapelle. Seuls quelques éléments, comme les tapisseries ou les vitraux, seront heureusement gardés.

La chapelle fut construite en 1876 et il est vrai qu’elle n’était plus utilisée depuis plus de vingt ans. Elle est située dans l’enceinte du Centre Scolaire Saint-Paul et a été vendue à YNCREA, qui a lancé le projet de la démolition avec un permis signé le 28 mai 2019.

Ce projet a soulevé une vague de protestation chez les Lillois, dont 5.500 personnes ont signé une pétition pour demander l’annulation de cette décision. Cette demande fut entendue par le ministre de la culture qui cherchait une solution alternative à la destruction totale du monument, solution qui n’est plus de mise aujourd’hui puisque la chapelle va finalement être détruite.

Visuel : © Laeticia Larralde