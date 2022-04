Oscars : Un coup de sang aux conséquences folles

Will Smith se souviendra longtemps de sa soirée du 27 mars. Était-ce le sommet de sa carrière ou le début de la chute ? Cela, seul le temps nous le dira. En attendant très peu de bonnes nouvelles pour l’acteur ces derniers jours.

Qu’il est loin le temps où Hollywood était le royaume de l’excès. L’on se souvient pour certains encore de la légende du château Marmont, cet hôtel qui rimait avec excès en tout genre. Aujourd’hui, le moindre excès semble avoir des conséquences folles pour les concernés. Dernier de la liste, le prince de Bel-Air qui ; a-t-on besoin de le rappeler, a giflé Chris Rock, l’humoriste new-yorkais. Le tout en direct durant la nuit des Oscars. Une grosse demie heure plus tard, il remporte son premier Oscar pour son rôle du père des sœurs Williams dans La Méthode Williams.

Des conséquences concrètes

C’est la gifle que l’on retiendra sans doute, venu d’une blague sur la femme de Will Smith, Jada Pinkett Smith, au sujet de son alopécie. L’acteur paye très cher son coup de sang. Netflix et Sony annoncent ainsi mettre en pause la production de plusieurs gros projets avec l’acteur en tête. Tout d’abord le service de streaming et son projet Fast and Loose, l’histoire d’un homme qui découvre qu’il a mené deux vies, celle d’un agent de la CIA et celle d’un baron de la drogue. Le projet dont ne sais quasiment rien à l’heure actuelle n’en est qu’au début de sa production et le mettre en pause ne doit pas être si compliqué que ça. Du côté de chez Sony, les conséquences sont plus importantes. Bad Boys 4 qui devait sortir en 2023 se voit repousser et le tournage ayant commencé il y a quelques semaines vient d’être interrompu selon Hollywood Reporter.

Des excuses de la part de Will Smith

Entre temps l’acteur des Men In Black, c’est fendu d’excuses publiques disant « Je voudrais publiquement te demander pardon, Chris. Ce que j’ai fait était déplacé et j’ai eu tort » sur un post Instagram. Il a depuis quitté l’académie des Oscars se disant prêt à « accepter les conséquences de ses actes ». L’académie, elle a depuis lancé une enquête sur ce sujet. Malgré tout peu de chance de voir l’Oscar lui être retiré au risque de déclencher une plus grosse polémique pour les Oscars, de plus sa popularité auprès du public semble toujours aussi forte.

Un futur projet important, pour se faire une idée

Emancipation son prochain projet, un thriller sur fond d’esclavage produit pour Appel TV+. Un film inspiré d’une histoire vraie. Celle d’un esclave qui fuit pour rejoindre l’armée unioniste durant la guerre de sécession, devrait donner un indice pour savoir la teneur du public envers Will Smith. Le projet annoncé depuis plusieurs mois se fait discret mais devrait tout de même sortir cette année.

En attendant, Will Smith est actuellement producteur du remake de la série culte Le Prince de Bel-Air sobrement appelée ici Bel-Air sera diffusée sur la plateforme de NBC, Peacock.

