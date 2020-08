Nicolas Bedos, victime d’un tribunal des flagrants délires ?

Lors de la soirée de finale de Ligue des Champions, Nicolas Bedos aurait partagé une blague sur les réseaux sociaux qui lui a attiré de nombreuses critiques : « Certains soirs, quand tu n’aimes pas le foot, tu comprends mieux ce que ressent un Palestinien en week-end à Deauville. »

Par Steve Krief

En France, on s’inspire souvent de Pierre Desproges pour expliquer les limites de l’humour. Ce qui est une très belle référence. Mais permettez-moi d’ajouter une autre définition qui simplifiera les débats contemporains. Lenny Bruce, la référence première en matière de stand up et le premier humoriste à parler sur scène de racisme, sexualité, religion… expliqua la différence qu’il y a entre l’art et l’obscénité. « L’art, affirme-t-il, c’est une grande quantité de travail avec un peu de merde dessus et l’obscénité une grande quantité de merde avec un peu de travail dessus ». Lui aussi en était capable, il suffit de voir son long-métrage, Dance Hall Racket (1953), on peut difficilement faire pire.



Puisqu’on se réfère au plus grand humoriste, restons sur les planches et poursuivons avec le plus grand auteur de théâtre : William Shakespeare. Nombreux sont les débats au sujet du Marchand de Venise et d’Othello. Sa représentation des juifs et des noirs renforce-t-elle les caricatures ou permet-elle d’humaniser des gens souvent bannis des sphères artistiques et littéraires à l’époque ? Et que dire au sujet de la première partie de son œuvre sur Henri VI ? Dans cette pièce, il s’en prend violemment à la France, accusant le pays d’être décadent, traître et inspiré par la « sorcière » Jeanne d’Arc, à qui il donne de nombreux autres noms d’oiseaux de rue. A cette époque, dans un élan de patriotisme à la mode en Angleterre, Shakespeare tente de renforcer sa position d’écrivain de cour. Faut-il interdire son œuvre ? Certainement pas. Car elle est l’illustration de la définition de Lenny Bruce : il y a tant de merveilles dans cette œuvre, qu’on peut ne pas s’offenser de ces petites déceptions.

Nicolas Bedos n’est ni Lenny Bruce, ni William Shakespeare. Mais c’est un auteur qui a fait ses preuves. Un écrivain et un réalisateur de premier plan aujourd’hui. Par sa poésie, sa férocité et un travail acharné. Un nom qu’on peut fièrement afficher dans sa bibliothèque ou dvdthèque. Chez lui aussi, tout n’est pas pléiadisable. Ainsi, Nicolas Bedos, qui a été un des seuls humoristes à combattre l’antisémitisme frontalement ces dernières années, a subi des réactions assez délirantes suite à cette blague un peu lourdingue qu’il aurait partagé sur les réseaux en pleine fièvre footeuse. Une blague au cliché très 80s, d’autant plus que Deauville n’est plus la destination préférée des juifs. Ceux qui sont encore en France, et qui subissent avec retenue depuis vingt ans un antisémitisme très violent et fréquent, luttent pour préserver les valeurs de la République et garder un certain espoir de retrouver les années de fraternité et de partage de ces mêmes années 80.

Mais le problème principal est qu’on en est tous tenté de voter au quotidien pour les « représentants » de notre couleur, croyance, orientation… qui paradent dans les émissions télés de « débats » et sur les « réseaux sociaux ». Il n’y a plus de journalistes, mais des armées d’éditorialistes qui comprennent la valeur marchande d’un créneau, se déclarant défenseur de telle ou telle cause, souvent au détriment d’autrui. Ainsi, les spectateurs applaudissent leurs « représentants » et se défoulent sur les « opposants ». Et souvent Nicolas Bedos, lors de ses chroniques télés, a été brillant dans ses interventions et parfois moins, attirant les applaudissements de phoques ou huées de type footballistique.

Nicolas Bedos, comme Claude Brasseur, Alexandre Brasseur, Jean-Paul Belmondo, Christian Vadim, Chiara Mastroianni et tant d’autres, a réussi à se faire plus qu’un prénom, à donner d’autres lettres de noblesse au nom de famille. Il a aussi hérité de la volonté de Guy Bedos d’exprimer ses colères. Et quitte à étonner certains, il s’agit même de la représentation la plus intéressante de l’humour juif : celle de se réveiller en colère, de dénoncer les injustices et déconstruire les haines. Non, il ne faut pas être juif pour pratiquer cet humour, comme il ne faut pas être noir pour chanter de la soul. Le sketch de Desproges sur les juifs, inspiré par un sketch de Lenny Bruce sur les noirs, procède à la même déconstruction de la haine. Interrogé par Michel Denisot sur la réaction des juifs, il expliqua n’avoir jamais eu de problème avec les pics envoyées dans ce sketch, par contre en avoir avec les antisémites. De la même manière, l’humour de Guy et Nicolas Bedos est bien plus juif que celui de la plupart des humoristes juifs. Il suffira à certains de connaitre un peu mieux leur œuvre et non des extraits rapportés pour s’en convaincre…

