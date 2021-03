Namur accueille un tout nouveau lieu dédié à la culture !

C’est le 13 mars prochain qu’ouvrira le Pavillon Namur, lieu « test » dédié aux cultures numériques qui se dresse sur l’Esplanade de la Citadelle.

Expositions, playground, workshops et bien d’autres surprises sont à découvrir au Pavillon. La culture numérique y est au cœur, sujettes à une décortication sous tous les angles par des professionnels. Leurs créations et points de vue sont retranscrites en des animations ludiques, pour petits et grands. Car ce qui est sans doute la plus grande force du Pavillon, c’est sa volonté à faire participer le public. Un public qui en profitera pour (re)découvrir ce qui fut un temps l’ancien pavillon belge de l’Exposition universelle, créée par l’éco-designer Patrick Genard. Celui-ci apporta sa propre touche à l’arrière-plan de l’historique Citadelle. De l’extérieur, les visiteurs peuvent être surpris : un ballet de bois, clous et ferraille se dresse fièrement. De l’intérieur, cette surprise ne faiblit pas, car le Pavillon se veut être un espace de découvertes, tournant autour de la principale problématique du numérique au présent. D’autres questions, plus centrées, plus loufoques sont également posées.

L’ouverture se fera donc le 13 mars, selon un modèle bien particulier : en « pop-up », ou en d’autres termes, par le biais d’un test. Laisser le temps au public de découvrir le lieu, se familiariser avec les différentes activités proposées, établir de bonnes interactions mutuelles… Tels sont les objectifs de cette première ouverture. Et pour la célébrer comme il se doit, l’Exposition Humans/Machines sera présentée (entremêlant Arts, Science et Technologies). Le public aura également accès à un espace de jeux – le Playground – qui annonce de bons moments à passer en famille ou entre amis, ou comment s’évader dans des activités folles grâce aux outils numériques. Oubliez les souvenirs barbants des expériences et cours de sciences ou technologie, le Pavillon propose une véritable révolution du numérique, emmenée par une équipe survoltée. L’équilibre maitrisé entre expositions et expérimentations promet de conquérir nombre de visiteurs dans les semaines à venir.

Visuel : ©2020 KIKK Festival ASBL avec la Ville de Namur, la Wallonie et Digital Wallonia