Agenda culturel de la semaine du 23 décembre 2019

C’est une riche semaine que l’on commence aujourd’hui, les uns posent les dernières boules de noël, les autres allument les bougies de Hannouka, certains célèbrent le soliste d’hiver… la période est aux vacances et aux retrouvailles familiales … Toute La Culture est aussi là pour vous souhaiter les plus jolies fêtes de fin d’année qui trouvent leur alter-ego dans les sorties culturelles de la semaine que nous vous présentons ici…

De l’humour et de l’art pour finir l’année on art-dore!

Hector Obalk fait son grand retour pour sa dernière date de l’année 2019 au Théâtre de l’atelier le 23 décembre. L’historien de l’art, créateur des documentaires sur Arte Grand’Art nous fait redécouvrir les classiques de l’art sur le ton de l’humour, faisant parler les figures d’un tableaux de Caravage, ou celle d’un Picasso… C‘est une traversée de l’histoire de la peinture en un mélange d’expertise et d’absurde.

Le 23 décembre et autres dates en janvier à découvrir ici

Au Théâtre de l’Atelier

Pour plus d’informations ici

Nous sommes emportés dans l’enchantement des fêtes de noël laissez-vous emporter encore plus loin grâce à un Cygne…

Après le ravissement que nous avons connu l’année dernière au Théâtre des Champs Elysées avec Casse-Noisette présentée par le Ballet de l’Opéra National de Kiev, nous les retrouvons cette année avec LE grand ballet classique Le Lac des cygnes. Portée par une musique merveilleuse et la technicité sensationnelle du ballet de Kiev nous sommes tous impatients que les fêtes débutent avec de la danse au programme!

Du 26 décembre au 3 janvier 2020

Au Théâtre des Champs Elysées

Pour plus d’informations ici

Pour prendre vos billets ici

Concert Orelsan au Bridge

On compte les jours comme on comptera les dernières 10 secondes de la fin de l’année avant la prestation de Orelsan au Bridge le 27 décembre! Nous avions pu assister il n’y a pas si longtemps au concert-performance de Nórd sous le même Pont Alexandre III, on y retourne avec plaisir pour entendre un autre de nos chanteur français favoris !



Le 27 décembre

Au Bridge Paris

Noël est une période d’hiver où il fait froid et où il fait bon de rester près du feux à écouter des Contes et des Histoires…

La conciergerie nous raconte cette année l’histoire de notre dernière reine de France, Marie-Antoinette . Un spectacle animé par la troupe de théâtre Fool’s cap theatre, qui nous plonge dans l’univers de cette reine à plusieurs facettes, l’archiduchesse d’Autriche, mélomane, qui savait danser et qui aimait les lettres… Le meilleur spectacle pour les petits et pour les grands mais aussi pour se reposer des grandes festivités de fin d’année.

A partir du 26 décembre jusqu’au 4 janvier

A la Conciergerie de Paris

Pour plus d’informations ici

Exposition au Musée d’Orsay LUX S. 1003 332. par Christodoulos Panayiotou

Suite à sa performance Dying on the Stage que nous avions vu l’année dernière mais qui s’est rejouée cette année pour le festival d’Automne, l’artiste nous interroge sur la notion du temps par la sculpture, la photographie, l’installation ou encore la peinture… Tant de médiums placés dans le musée autour des plus grands chefs d’oeuvre de la modernité conservés à Orsay.

Jusqu’au 19 janvier 2020

Musée d’Orsay

Pour plus d’informations ici

Concerts de noël dans les églises ou concerts à la bougie…

Après l’incendie de Notre Dame, le 24 et 25 décembre réunissent toujours les églises dans le même désir de chanter la naissance de Jésus. On vous propose de découvrir les plus belles messes de Noël. Comme avec la Paroisse de la Madeleine qui organise le lundi 23 décembre le « Grande concert de Noël » avec l’orchestre Hélios. Vous pouvez aussi allé à l’église Saint-Sulpice ou encore à la Basilique du Sacré-Coeur qui a nous proposera d’entendre des chants de tous les temps, en passant du Moyen-Age, à la musique baroque et à la Renaissance avec Philippe Nikolov au chant, Katia Krassoutskaïa au violon et Julien Coulon à la théorbe et à la guitare baroque.

Et des événements assez exceptionnels ont aussi lieu cette semaine dans une ambiance intimiste doublé d’un programme que l’on raffole… Candlelight nous a préparé des concerts de musique classique à la bougie comprenant du Chopin, ou les grands airs d’opéra et chants de Noël, du Tchaïkovsky ou les Quatre saisons de Vivaldi…

Dernière deadline pour l’achat des ultimes cadeaux de Noël

Votre sapin n’est pas assez recouvert de cadeau cette année, il vous manque le cadeau parfait, « oups on a oublié d’offrir un cadeau à Maman! » … Pas de panique, l’équipe de Toute La Culture a pensé à tout, nous vous avons préparé une liste des cadeaux que vous pourrez offrir cette année à vos proches ici.

La rédaction de Toute La Culture vous souhaite de belles fêtes de fin d’année !

Visuel: Affiche spectacle Le Lac des Cygnes