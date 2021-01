« Matilda » de nouveau adaptée… en série TV !

La nouvelle vient de tomber, pour le plus grand bonheur des fans de Roald Dahl : le roman « Matilda » va avoir droit à une adaptation TV ! Netflix et Matthew Warchus seront aux commandes de ce projet alléchant.

Cette nouvelle adaptation se base plus précisément sur la comédie musicale de Dennis Kelly, et dont la première représentation avait eu lieu en décembre 2010. Petite piqûre de rappel pour celles et ceux qui seraient passés à côté de cette œuvre ayant bercé tant d’enfances (sortie en 1988) : Matilda est une enfant pas comme les autres. A seulement cinq ans, elle dévore avec passion tous les classiques de la littérature. Tout serait plus simple si sa famille s’en réjouissait… mais entre un père malhonnête et une mère aux neurones grillés par ses programmes de télévisions favoris, Matilda est seule. Et puis, il y a la cauchemardesque Madame Legourdin, qui dirige son école d’une main de fer. Comment s’épanouir dans un tel environnement ? Jusqu’où s’étend son génie ?

Dans la foulée, Netflix a annoncé les premières participantes au casting de la série – pilotée par le britannique Matthew Warchus. Emma Thompson campera la terrible et principale antagoniste de l’histoire, tandis qu’Alisha Weir se mettra dans la peau de Matilda Verdebois. Un sacré challenge pour la jeune actrice de onze ans qui interprètera donc une version plus âgée de Matilda que dans le livre. Lashana Lynch a également été choisie pour le rôle de la douce Mademoiselle Candy, (seule) lueur d’espoir dans la vie de Matilda. Cette dernière est décrite par Matthew Worchus comme une « réécriture fraîche et imaginative de la version music-hall. » Le metteur en scène – vainqueur d’un Tony Awards en 2009 pour God of Carnage – compte beaucoup sur l’association d’acteurs débutants aux côtés de pointures mondiales et oscarisées. « J’ai hâte de présenter cette puissante histoire à une nouvelle génération de fans dans le monde entier », conclut-il.

L’œuvre de Roald Dahl avait également été adaptée sur les écrans en 1996 (Danny DeVito), et bien que le film n’ait pas rencontré un franc succès commercial, il est aujourd’hui considéré comme un classique des années 90 pour les enfants.

La série est produite par Tim Bevan, Eric Fellner, John Finn et Luke Kelly. Prochainement sur Netflix.

Visuel : © Roald Dahl illustré par Quentin Blake/Folio Junior