Lovecraft Country, l’événement série du mois d’août, sur OCS

Lovecraft Country, c’est l’événement série de ce mois d’août sur OCS. Adulée par la presse outre-atlantique (« une série à voir absolument » pour Collider) et produite par deux poids lourds, les visionnaires JJ Abrams et Jordan Peele, elle nous plonge en compagnie de personnages qui craignent terriblement les créatures de Lovecraft, allégories du fléau racial qui sévissait (et sévit toujours) au temps de l’Amérique ségrégationniste des années 1950.

Le pitch de la série

La série Lovecraft Country s’inspire librement d’un livré éponyme publié par l’écrivain Matt Ruff en 2016 aux États-Unis, et paru 2019 en France. Ruff est un auteur de science-fiction amateur de récits complexes, tel qu’il l’avait exprimé avec son livre Bad Monkeys, où le lecteur jamais vraiment bien s’il était face à des faits réels ou compléments chimériques. Dans Lovecraft Country, Ruff expose l’histoire d’un jeune homme, d’Atticus Black, qui décide de partir en quête de son père disparu, dans les années 1950. S’en suit donc un long road-trip, accompagné de son oncle George et de son amie Letitia, dans lequel il fera la rencontre de nombreux monstres. Si certains montres sortent tout droit de l’imagination de H.P, d’autres en revanche sont plus réalistes (ils sont humains) et ont été construits par le racisme prégnant aux États-Unis. Sans aucune intention, Lovecraft Country va donc faire écho à l’actualité, et ce même si l’action se déroule 70 ans plus tôt.

Un projet porté par des poids lourds du cinéma

Avec un scénario comme tel, nul ne s’étonne de voir le nom de Jordan Peele figurer en tant que producteur. Le mélange d’horreur et de ségrégation (raciale ou classite), il s’en est récemment fait une spécialité puisque c’est lui qui a produit les films Get Out et Us. Voyez, dans le domaine de la fiction, le nom de Jordan Peel ferait presque office d’un label de qualité qu’on estampillerait sur de bons mets. Le célèbre J.J. Abrams (Lost, Star Wars…) apparaît lui aussi dans le générique de Lovecraft Country. En outre, ce nouveau show série diffusé sur HBO, une chaîne dont les choix de qualités en matière de séries et films ne sont inconnus de personne depuis la création de série mémorables – et aujourd’hui objets d’étude de la part de philosophes comme Sandra Laugier, par exemple – telles que The Wire, Six Feet Under, Game of Thrones, Westworld et tant d’autres…

L’horreur comme toile de fond

L’horreur est décidément bien l’univers de l’auteur H.P Lovecraft (dont le personnage de la série dévore les livres et fantasme l’univers) qui a toujours su se distinguer par ses écrits fantastiques d’une noirceur incomparable qui ont révolutionné le genre SF. Mais ce n’est pas un fantastique kitsch qui réside chez lui. Bien au contraire. H.P. Lovecraft a toujours fait de ses fictions à tonalité fantastique des lieux où se posent la question des problèmes de santé mentale de ses personnages. À tel point que l’homme est réduit à peau de chagrin pour n’être plus rien, seulement une poussière à l’échelle du cosmos. HP Lovecraft aura véritablement marqué les romanciers d’horreur, à tel point que quelqu’un comme Stephen King le cite comme référence absolue de son oeuvre – qu’il décrit comme « le plus grand artisan du récit classique d’horreur du vingtième siècle ». Cependant, son racisme dans la vie privée a été reconnu comme avéré et l’on peut ainsi s’interroger sur le fait, de la part des producteurs, de garder le contexte de l’Amérique esclavagiste dans la série Lovecraft Country. Peut-être dans une volonté de réinterroger l’oeuvre de l’auteur – et en l’occurence ses opinions- en l’insérant dans l’actualité la plus brute et instantanée, la série étant un des seuls formats à pouvoir s’en emparer…

Rendez-vous tous les lundi avec Lovecraft Country

Le premier épisode sera diffusé le lundi 17 août, sur OCS. Chaque épisode seront diffusés en France 24 heures les États-Unis. Lovecraft Country sera un nouveau rendez-vous hebdo à prévoir le lundi à 21h00. Avec la possibilité de retrouver l’intégralité du contenu en replay si toutefois vous souhaiter déguster les 10 épisodes du show à votre rythme. Attention, trouillards s’abstenir !

