Les enfants de l’impressionnisme : entre réalité et fantasme

Une exposition inédite a débuté le 31 Mars dernier au musée des impressionnismes de Giverny. Jusqu’au 2 juillet 2023, venez découvrir Les enfants de l’impressionnisme, réunissant les peintres du célèbre mouvement pictural autour de la thématique de l’enfance. Les grands maitres tels que Claude Monet ou Pierre Auguste Renoir côtoient des artistes moins connus pour représenter l’âge tendre sous différents aspects. Mêlant à la fois tableaux et productions contemporaines, l’exposition n’attend que vous !

La lumière orangée et le parquet grinçant du musée des impressionnistes plongent dès son arrivée le visiteur dans une ambiance chaleureuse. Ce cocon printanier invite à entrer dans l’intimité familiale des grands noms de l’impressionnisme. Au sein des 9 salles thématiques, peintures, dessins, photos et vidéos se côtoient pour illustrer plusieurs aspects de l’enfance, avec un dialogue enrichissant entre artistes d’hier et d’aujourd’hui. La première salle s’intitule « Maternité ». Elle présente des images lumineuses et douces, de nourrissons, berceaux et poussettes. Parmi eux, Roses et lys de Mary Louise Fairchild MacMonnies Low et Sous le marronnier de Mary Cassatt montrent une relation mère/enfant idéale. D’entrée, cette vision idyllique a pour vocation de questionner le visiteur : sommes-nous face à une réalité ou un fantasme mis en scène par les artistes ?

Dans les années 1980, la mortalité infantile est encore extrêmement courante. Représenter un enfant devient alors pour les artistes un moyen de rendre hommage à cette jeunesse et sa fragilité. L’être est pris pour modèle dans tous ses instants de la vie : jeux, éducation, sorties à la plage, maternité… Sans doute une manière d’exprimer l’instant présent, pouvant filer au moindre coup de vent. Dans la salle intitulée « Jardins », la nature est présentée comme le premier jouet des enfants, une sorte de refuge où tout est permis. Les peintres se placent alors comme des témoins cachés, observant le jardin secret de leur progéniture. Contrastant avec les scènes de divertissement, la salle dédié à l’éducation présente un autre aspect de l’enfance. Recevoir un enseignement artistique semble être au cœur du quotidien des enfants des impressionnistes. Auguste Renoir représente notamment son fils en pleine séance de lecture. La douceur du tableau est surprenante, présentant cette activité comme un instant de plaisir et non comme une corvée.

Il est facile de laisser divaguer son esprit dans ces paysages idylliques. Pourtant, au-delà des apparences se cache bien souvent une réalité moins tendre. L’exposition pousse à lever le voile sur ces histoires méconnues. La maison de l’artiste à Argenteuil de Claude Monet représente ce lieu fleuri et foisonnant, dans lequel se trouve sa femme et son fils, Jean. Ce tableau transmet l’image d’une famille heureuse. Cependant, les lettres du peintre montrent d’un père peu affectueux et autoritaire, ne s’occupant pas beaucoup de ses enfants. Pour contredire davantage ces visions idylliques, des photographies contemporaines sont exposées, dont celles du photographe britannique Martin Parr. Entre 1982 et 1985, il dresse le portrait de familles aux revenus modestes dans une station balnéaire en déclin, prenant alors des airs de zones industrielles. L’exposition se termine sur un cliché intitulé Girls on bikes d’Elaine Constantine. Il n’est pas placé ici par hasard : le spectateur repart avec comme dernière image l’énergie de la jeunesse et la fouge de l’adolescence.

Visuels : © Le musée des Impressionnismes