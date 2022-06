Les Bts annoncent leur pause : un choc pour les fans !

Après 9 ans de travail acharné les membres de Bts sont « exténués » et prennent donc une pause pour se concentrer sur leur carrière personnelle.

« Please use me, please use Bts to love yourself » – Rm

Bts est un groupe sud-coréen composé de 7 membres : Jimin, Jungkook,RM, Jin, J-Hope, Suga et V. Ils ont débuté en juin 2013, et ont eu une carrière fulgurante mais exténuante. Les raisons de ce surmenage sont dues à la dose de travail demandée et aussi à la place que prend la musique dans leurs relations personnelles. C’est en 2017 que leur succès commence : ils ont été classés parmi « les vingt-cinq personnalités les plus influentes d’Internet » par le Time. Cette année-la leur album: Love Yourself: Her est le plus vendu. En 2018 ils reçoivent un disque d’or, ce qui fait d’eux le premier groupe sud-coréen en possession d’une récompense si prestigieuse. Entre nominations au Bilboard Music Award ou featurings avec des stars internationales comme: Halsey ou Coldplay, les Bts sont devenus des super stars. Bts, en coréen Bagtan Sonyeondan, exprime un message marquant qui est « love yourself » avec leurs nombreuses chansons très touchantes et des paroles poignantes. Cette célèbre phrase du leader du groupe » Please use me, please use Bts to love yourself » nous montre leur dévotion mais aussi aide les Army (c’est le nom de code de leur fans) dans leur quotidien.

« Les Bts sont considérés comme les nouveaux Beatles contemporains » – TIME

Leur musique connaît le succès à l’international mais les membres se surmènent ce qui est courant dans l’industrie de la K-pop , ce qui est une des raisons pour laquelle les Bts décident de faire une pause . Le leader du groupe prend la parole durant un live sur l’application dédiée à la k-pop, Vlive, les larmes aux yeux, et exprime son désarroi « La chose que je veux et la chose que j’espère qui continuera c’est qu’on sera ensemble, et qu’on sera sincère en performance sur scène, quand on se rassemblera et qu’on échangera entre nous comme aujourd’hui, qu’on pourra parler et être heureux sans penser aux règles de ce monde « . Après un discours fort en émotion dénonçant ces fameuses règles de l’industrie de la K-pop, chaque membres espère que les Army ne leur en voudront pas. On ressent leur fatigue et leur désespoir. Ils ne cessent de dire « On a juste eu de la chance », mais c’est leur talent et leur dévotion qui les ont soudés et emmenés jusqu’ici.

Visuel: ©pochette d’album