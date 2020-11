Les 3 finalistes du Grand Prix de l’Académie française 2020

« Héritage » de Miguel Bonnefoy (Rivages), « La Grande épreuve » d’Etienne de Montety (Gallimard) et « L’Historiographe du royaume, de Maël Renouard (Grasset) sont les trois finalistes pour le Grand Prix de l’Académie française 2020. Le prix sera décerné le 29 octobre.



Ce jeudi 15 octobre à l’Académie française, la liste des prétendants au Grand Prix du Roman 2020 s’est resserrée : Miguel Bonnefoy, Etienne de Montety et Maël Renouard.

Ils étaient dix et ne sont plus que trois, trois garçons, Bonnefoy, Reounard, qui sont aussi nominés pour le prix Goncourt, et Montety qui figure dans la deuxième sélection du Renaudot. Les femmes Sarah Chiche, Alice Ferney, Irène Frain ou encore Julia Kerninon ont été, elles, écartées.

L’année dernière, Laurent Binet avait été distingué pour « Civilizations » paru chez Grasset.

Quant au Grand Prix du Roman Métis, il a été décerné à Gaëlle Bélem pour son livre « Un monstre est là, derrière la porte », publié par les éditions Gallimard. Cette œuvre raconte une histoire familiale poignante au cœur de La Réunion des années 1980. Le Prix du Roman Métis des Lecteurs 2020, lui, a été remis à Caroline Laurent pour « Rivage de la colère », publié aux Escales.