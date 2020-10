Le théâtre du Soleil inaugure une sculpture dédiée au Prix Nobel de la Paix chinois

À l’occasion du 10e anniversaire de l’attribution du Prix Nobel de la Paix à Liu Xiaobo, Le Théâtre du Soleil inaugurera le 9 octobre prochaine La Chaise Vide de la Liberté, une sculpture de Wang Keping dédiée à Liu Xiaobo, mort en détention en Chine le 13 juillet 2017

Liu Xiaobo (1955-2017), poète et écrivain chinois, a été arrêté en 2008 puis condamné en 2009 à onze ans de réclusion pour avoir participé à la rédaction de la « Charte 08 » (manifeste publié le 10 décembre 2008 et signé par plus de 300 intellectuels et militants des droits de l’homme) en faveur de réformes constitutionnelles et de la protection des droits humains en Chine.

Le Prix Nobel de la Paix lui sera décerné en 2010, mais il ne fut pas autorisé par les communistes au pouvoir à se rendre à Oslo pour le recevoir. Il restera dans la prison du Liaoning où il languira encore huit années avant d’y mourir le 13 juillet 2017.

Avec cette œuvre devant laquelle fut délivré le Prix Nobel à Oslo en l’absence de son lauréat, le sculpteur Wang Keping honore la mémoire de Liu Xiaobo. La « Chaise vide pour la liberté, à la mémoire de Liu Xiaobo », a été présentée une première fois le 12 juillet 2018 à Paris, lors de la première commémoration de l’anniversaire de la mort de Liu Xiao Bo. Elle a aussi été présentée en février 2019, au sein de l’espace Yéhudi Menuhin du Parlement européen à Bruxelles, dans le cadre du Congrés Mondial contre la Peine de Mort, présidé par Robert Badinter.

Aujourd’hui encore les caractères chinois « Kong yizi » chaise vide sont censurés par le parti communiste chinois au pouvoir depuis 1949.

Photo La Chaise vide de la Liberté au Théâtre du Soleil, juin 2020

Crédit Théâtre du Soleil