Le prix Nobel de littérature attribué à la poète américaine Louise Glück

Ce jeudi 8 octobre, les jurés de l’Académie Suédoise ont décerné le prestigieux Nobel de littérature à Louise Glück, poète américaine, pour l’ensemble de son œuvre. Figure majeure de la poésie contemporaine, Louise Glück a pourtant été peu traduite, notamment en France.

Si le nom de Louise Glück ne fait pas partie de ceux qui sont cités chaque année pour le prix par les critiques et fins connaisseurs de la littérature mondiale, à l’instar notamment de l’écrivain Milan Kundera, la poète américaine est pourtant bien connue des spécialistes de son art. A l’occasion de la remise du prix, les jurés du Nobel ont d’ailleurs salué « sa voix poétique caractéristique, qui, avec sa beauté austère, rend l’existence individuelle universelle ».

Professeure à l’université de Yale ayant grandi à New York et vivant aujourd’hui à Cambridge, Louise Glück reçoit donc ce prix à 77 ans, 50 ans après avoir fait ses débuts en poésie avec Firstborn (1968). Depuis lors, l’américaine a publié douze recueils de poésie et quelques volumes d’essais. Au cœur de sa plume, « L’enfance et la vie de famille, la relation étroite avec les parents et les frères et sœurs », qui est « une thématique qui est restée centrale chez elle », a déclaré l’académie. Ainsi, si cette dernière à déjoué tous les pronostics en attribuant le prix à Louise Glück, jusqu’à présent méconnue du grand public, nul doute qu’il jettera une lumière vive sur une oeuvre pour l’instant confidentielle.

