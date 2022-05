Le guitariste Ricky Gardiner est mort le samedi 14 mai

L’univers du rock déplore la perte du guitariste, qui a collaboré avec Iggy Pop et David Bowie. Décédé à 73 ans de la maladie de Parkinson, il s’est illustré à de nombreuses reprises sur la scène internationale.

Ricky Gardiner est célèbre pour sa collaboration avec Iggy Pop sur Lust for life et The Passenger, deux chansons très célèbres que le guitariste accompagne avec grille d’accords très simple. Il apparaît aussi avec plusieurs chansons de David Bowie : What in the world, Sound and vision, Be my wife… Les rythmes qu’il compose sont légers et dansants.

Sad to hear that guitarist on David Bowie’s Low album and Iggy pop’s The Idiot, Ricky Gardiner, passed away last night. RIP. pic.twitter.com/f0SDhi7kcB — David Bowie News (@davidbowie_news) May 15, 2022

Musicien depuis son enfance

Ricky Gardiner aime chanter quand il est jeune. Né à Édinbourg, en Écosse, il apprend la musique en autodidacte et joue dans des groupes pendant toute sa scolarité. C’est avec le groupe Beggar’s Opera qu’il enregistre ses premiers albums, dans les années 1970. Ses débuts montrent des influences psychédéliques, avec des compositions dont les phrasés et les armures semblent s’inspirer de la musique classique.

Il est alors remarqué par Tony Visconti, le producteur de David Bowie, ce qui l’amène à collaborer sur l’album Low. On y retrouve la recherche de sonorités nouvelles, un jeu de question réponses entre les instruments dans les riffs, quelques accords en tension. L’univers du guitariste et celui de David Bowie sont une rencontre explosive. C’est par Bowie qu’il a également pu jouer et composer pour Iggy Pop.

La vie de famille amène Ricky Gardiner à se retirer de la scène musicale, mais il continue de sortir des albums où le travail de guitariste s’accompagne d’un ordinateur. Il est précurseur en son domaine, avec la sortie de l’album The Flood en 1985 et Precious life en 1987. Son univers peut être rapproché de celui des Pink Floyd, en plus inquiétant, avec des solos de guitare envoûtants.

Décédé le 14 mai à l’âge de 73 ans, il laisse dans les mémoires un souvenir quelque peu discret mais c’est justement l’occasion de découvrir un guitariste visionnaire.

Visuel : Pochette de l’album The Passengers d’Iggy Pop, auquel Ricky Gardiner a participé.