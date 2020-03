Le compositeur Krzysztof Penderecki est mort

Figure phare de l’avant-garde des années 1960 avec la renommée Thrène à la mémoire des victimes d’Hiroshima, une oeuvre pour 52 instruments à cordes, le célèbre compositeur et chef d’orchestre polonais Krzysztof Penderecki est décédé dimanche 29 mars à l’âge de 86 ans des suites d’une longue maladie.

Une carrière prometteuse amorcée dès les années 1950, lorsque trois de ses compositions – Strophes, Emanations et Les Psaumes de David – lui permettent de remporter les premiers prix d’un concours pour jeunes compositeur à Varsovie (1959).

Penderecki a par la suite reçu de nombreuses récompenses dont les prestigieux Grammy Award auxquels il fut lauréat à quatre reprises (en 1988, 1999 – dans deux catégories, et en 2017). Ses partitions ont par ailleurs scandé de nombreux films cultes parmi lesquels, Shining de Stanley Kubrick, Shutter Island de Martin Scorsese, Je t’aime, je t’aime d’Alain Resnais ou encore Sailor et Lula et Inland Empire de David Lynch.

Connu pour composer avec des sonorités hybrides (tôle, sifflets, hochets, sons électriques, scies, machines à écrire ou sirènes d’alarme) mais aussi pour avoir créé ses propres symboles de notation musicale, l’iconoclaste acquiert une reconnaissance et un succès international.

Il adoptera plus tard un langage accessible à un plus large public teinté d’inspirations post-romantique et religieuse. Sa musique résonnera jusque dans les milieux electro et rock lorsque en 2011, il collabore avec Jonny Greenwood pour le groupe de rock Radiohead et Aphex Twin, un compositeur de musique électronique.

Visuel: Wikimedia commons