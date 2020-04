Le 74e Festival d’Avignon n’aura pas lieu

Dans les heures qui ont suivi l’allocution du Président de la République, la sentence, très prévisible est tombée : Olivier Py et Paul Rondin ont annulé l’édition 2020 du Festival d’Avignon. Cette sage décision protège grandement les compagnies de son corollaire, le Off.

Le Président l’a dit clairement : « Aucun festival avant mi-juillet ». La messe était dite, c’est sans espoir. La fin du confinement reportée au 11 mai rendait déjà le montage de la cour d’honneur impossible. La fermeture des frontières rendait 65 % des spectacles impossibles à se donner. Alors, le joli exercice uchronique auquel s’est prêté Olivier Py la semaine dernière était juste un beau spectacle. Rien ne remplacera le vide d’une programmation aussi ciselée, aussi contemporaine. Elle sera sans doute reportée, comme photocopiée, en 2021, comme le fait le Printemps des comédiens. Pourtant, cela n’a aucun sens. Le théâtre ne peut être que le reflet du temps présent, et 2020 n’est pas 2021. Reporter ne remplace pas.

Alors, c’est un manque à gagner immense, à la fois pour le monde artistique et pour l’économie de la ville qui vit « à l’année » sur la rente du Festival d’Avignon et du Off d’Avignon. Mais cette annulation n’a rien à voir avec 2003. A l’époque, la décision d’annulation venait uniquement du « In », les théâtres du Off ont ouvert, sans public, mettant les compagnies sur la paille. Ce n’est pas le cas aujourd’hui : l’interdiction d’ouvrir venant de plus haut, les contrats devront être honorés, comme le signalait Pierre Beffeyte en interview la semaine dernière.

Olivier Py, cité en conclusion du communiqué de presse envoyé ce lundi 13 avril vers 22H30, dit, et on ne peut que l’écouter : « Nous avons partagé l’espoir aussi longtemps que cela était permis, mais la situation impose un autre scénario. Notre devoir est désormais de préserver et d’inventer l’avenir du Festival d’Avignon ».

