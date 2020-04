L’agenda virtuel du week-end du 3 avril

Encore une semaine de confinement terminée. Heureusement, le monde culturel continue de se plier en quatre pour vous occuper !

Tout le week-end, on participe à la vente aux enchères organisée par la maison de vente PIASA, dont les bénéfices serviront à soutenir les soignants. En effet, tout ira à l’organisation #protègetonsoignant. De quoi se faire plaisir tout en soutenant une cause plus qu’honorable. À partir d’aujourd’hui et jusqu’au dimanche 5 avril.

Comme tous les week-end, on retrouve le Festival Cocon sur Facebook, qui propose une série d’activités à faire seul ou en famille, de 11h à minuit les samedis et dimanches. Cuisine, recyclage, méditation, il y en a pour tous les goûts. Et après avoir fait ça, rendez-vous sur Radio Nova pour une teuf d’appart. Vendredi et Samedi, des programmes de choix pour vous permettre de danser et chanter à tue-tête, de quoi évacuer le stress de cette situation si particulière.

Toujours avec la musique, on profite du dernier week-end du Sofa Festival, avec Barbara Carlotti, les sœurs Camille et Juliette Berthollet, ou encore Charlotte Cardin. Allez-y également pour profiter d’une rediffusion d’un concert de Josh Groban, tous à retrouver aujourd’hui. Et samedi et dimanche, on se console avec le Luxembourg Online Music Festival, avec deux programmations (de 17h à 1h00 samedi et de 16h à minuit dimanche) allant de la Bachata au Hip Hop, en passant par de la Techno et du Deep House.

Côté littérature, la ville de Bordeaux maintient en ligne L’Escale du Livre, qui a lieu du 3 au 5 avril. Même si bien sûr le festival ne sera plus aussi complet, vous pourrez tout de même retrouver sur internet des conférences et des lectures audio, et même des dessins. À suivre depuis les réseaux sociaux, ou sur la page YouTube spécialement créée pour l’événement : « L’Escale du livre en chaussons ». Et pour les amateurs de frissons, le festival Quai du Polar maintient lui aussi ce week-end son édition 2020, en ligne. Retrouvez un contenu inédit, avec des vidéos, des textes, des conseils, et des playlists de libraires et d’auteurs.

On profite également des spectacles de théâtre, opéra et autres ballets mis en ligne ces dernières semaines. Les Indes Galantes, de Rameau, mis en ligne en ligne sur le site de l’Opéra de Paris et sur Arte, dans une mise en scène très moderne, grâce à la chorégraphe Bintou Dembélé, spécialiste du Hip Hop.

Retrouvez également L’école des femmes, par le théâtre de l’Europe – Odéon, ou encore Le songe d’une nuit d’été, l’une des prestations mises en ligne par le festival d’Aix-en-Provence.

Et dans la lancé, profitez-en pour aller soutenir notre nouvelle plateforme, afin de soutenir les artistes pendant cette période difficile, tout en appréciant des prestations magnifiques. Au programme pour l’instant : « En attendant l’accouchement », de Julia Palombe.

Enfin, programme plus classique, mais quoi de mieux que de s’installer devant un bon petit film, avec un plaide et de quoi grignoter (après la séance de sport bien entendu !). Profiter de la fin du Festival International du Film d’Aubagne, ou de la plateforme Curiosity, mise en place par Mk2, qui propose de vieux films gratuits. Toutes les informations dans notre agenda cinéma de la semaine! Sinon, pourquoi ne pas vous rabattre sur un classique, ou sur une bonne petite comédie musicale ?

À vous de faire votre choix parmi ce large programme ! Bon week-end !

Visuel : Affiche ©L’Escale du livre