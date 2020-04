L’agenda en ligne de la semaine du 27 avril

Alors que nous attaquons (normalement) notre avant-dernière semaine de de confinement, voici un programme des événements culturels qui vous attendent pendant ces cinq jours.

Ce soir à 20H15, assistez à la projection du film de Michèle Perrine, « Les Équilibristes ». Dans le cadre du confinement, les Alchimistes films vous propose une sélection de 5 films en ligne. Le premier, diffusé ce soir, et suivi d’un échange avec la réalisatrice, évoque la question de l’accompagnement en fin de vie. Suivez le lien, choisissez le film, la salle de cinéma la plus proche de chez vous, et achetez votre ticket pour participer à cette séance unique et inédite.

De la même façon, retrouvez mercredi 30 à la même heure « La sociologue et l’ourson », de Mathias Théry, « en présence » de la sociologue Irène Théry.

Le studio national des arts contemporains de Tourcoing, Le Fresnoy, vous offre en ligne son exposition « Fluidités : l’humain qui vient ». Images de l’exposition, dossier de presse et dossier pédagogique, ou encore entretiens avec les différents artistes présentés, menés par le commissaire de l’exposition, voilà ce qui vous attend. C’est par ici.

Que les gamers qui possèdent une PS4 de réjouissent, la société multinationale japonaise Sony a annoncé mettre des jeux vidéos à disposition gratuitement. Du 16 avril au 6 mai, la compagnie lance « playathome », et offre ainsi l’accès à de nombreux opus. 2 sont déjà disponible (Uncharted, the Nathan Drake Collection, et Journey), et d’autres risquent de suivre très vite, alors à vos manettes !

À défaut de pouvoir prendre un verre en terrasse, on paye tout de même son addition, pour venir en aide aux soignants, avec la plateforme Un Apéro pour les Hôpitaux. Sous la forme d’un ticket de caisse, le site vous invite à choisir le montant que vous souhaitez donner pour venir en aide au personnel médical. Sur la note, retrouvez les détails de ce que coute le matériel nécessaire afin de subvenir aux besoins créer par la crise actuelle.

Le Musée des Arts Décoratifs, en partenariat avec la Maison Dior, a décidé de mettre en ligne son exposition consacré au fondateur de la marque, qui avait eu lieu fin 2017, début 2018. L’exposition qui avait pour but de célébrer les 70 ans de la création de la marque est à retrouver en intégralité en ligne, grâce à une visite guidée d’une heure disponible sur la chaine YouTube de la marque.

Enfin, on profite du podcast de WWF, « l’Effet Panda », afin d’en apprendre plus sur notre belle planète et ceux qui se battent jour après jour pour la sauver. 5 épisodes, qui alternent format court (6 minutes) et format long (30 minutes), sont déjà disponible sur le site WWF France et sur la chaine YouTube de l’association. Protection des jaguars, de forêts, des dauphins… Tout y passe !

Visuel : Exposition Christian Dior ©Youtube – Dior. Capture d’écran