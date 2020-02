L’agenda du weekend du 14 février

Il commence par un doux vendredi de Saint-Valentin… il se trémousse au palier du samedi aux douze coups de minuit, il s’effeuille en jonglant avec ses plus beaux atouts pendant l’après-midi, et se déhanche pendant la nuit… il se réveille le dimanche en rêvant d’hiver, les pieds foulant un sol aux multiples facettes… c’est le weekend du 14, 15 et 16 février 2020 ! Au programme, du cirque, de l’art, de la musique pour danser, de l’insolite… il y a de quoi ne pas s’ennuyer !

Pour danser (et autres) :

Dernier weekend du festival How to love au Petit Bain à Paris

Le festival How to love, ça tombe bien, termine pour le weekend de la Saint-Valentin. C’était dix jours de concerts, évènements et ateliers jubilatoires en tout genre, hauts en couleurs et en émotions ! Au programme le 14 février : un atelier de speed-dating mêlant bande-dessinée, amour(s), et body positivisme avec Lisa Mandel, dessinatrice de bande-dessinée à 19H; puis lecture et poésie avec Élodie Petit, et enfin Flash Tatoo avec Anna Wanda Gogusey. Pour continuer la soirée, le Petit Bain de Nuit propose une sélection musicale de nouveaux crushs, accompagnés d’amoureux et d’amoureuses de longues dates (comme MegaWax et Pauline Forté) et de surprises et d’amours, bien sûr.

Le festival continue jusqu’à dimanche, le programme est ici.

Une soirée pas comme les autres avec Krav Boca à la Cave à Rock à Toulouse

Poussés par un puissant guitare-basse-batterie-mandoline, les 3 maîtres de cérémonie envahissent la scène toulousaine avec des textes en français et en grec : ni punk, ni rap, ni métal, mais certainement un peu des trois avec Krav Boca, qui tourne et retourne l’Europe. C’est de la performance à la The Clash, « no racism, no sexism, no homophobia ! »

QUAND ? Vendredi 14 février, à 20H30.

OÙ ? La cave à Rock, 3 Boulevard des Minimes, 31200 Toulouse.

Vernissage en musique et costumé au pré-carnaval de la Fabrique Pola à Bordeaux

Le très attendu Carnaval des 2 rives à Bordeaux, c’est le 8 mars. En attendant, la Fabrique Pola lance les festivités avec une exposition suivie d’un Dj set « cocktail de soleil en hiver et pépites sonores », organisé avec Bordeaux Open Air. C’est l’occasion de découvrir l’art graphique de Guillaume Mit réalisé en collaboration avec plusieurs organisations locales, dont Le Garage moderne, la Recyclerie Recup’R ou encore le Quartier ZZ. C’est parti pour danser sur des rythmes endiablés !

C’est gratuit !

QUAND ? Vendredi 14 février, (exposition jusqu’au 8 mars), de 18H à 23H30.

OÙ ? La Fabrique Pola, 10 Quai de Brazza, 33100 Bordeaux.

Un Soul Train au CentQuatre

Laissons-nous tenter par le dancefloor des seventies le temps d’une soirée dansante, colorée et explosive avec la Bâronne de Paname et Soulness, des musiciens talentieux qui sauront célébrer une Saint-Valentin avec tous et toutes, célibataires et en couples aussi. Une soirée généreuse, instantanée, libre et sensuelle se prépare !

Un petit plus, c’est gratuit !

QUAND ? Samedi 15 février, de 19H30 à 23H30.

OÙ ? Le CentQuatre, 5 rue Curial, 75019 Paris.

Pour voir de l’art :

Salon Art Capital au Grand Palais à Paris

Voici un rendez-vous à ne pas manquer pour les amoureux de l’art contemporain, et c’est le dernier weekend où il est possible d’aller assister à ce rassemblement annuel incontournable des artistes et talents de France. 2 000 artistes exposent leurs œuvres, libérés et contemporaines, c’est le moment d’être réjouit par la variété de styles des artistes français ! Les amateurs d’art, les esprits créatifs et les curieux pourront observer de la peinture, de la photo et même des sculptures.

L’article dédié à l’événemet de Toute La Culture se trouve ici

QUAND ? Jusqu’au 16 février 2020.

OÙ ? Grand Palais, Avenue du Général Eisenhower, 75008 Paris.

Coeurs. Du romantisme dans l’art contemporain au Musée de la Vie Romantique à Paris

Voilà une sélection inattendue de 40 œuvres de trente artistes contemporains autour de la représentation du cœur en tant qu’expression du sentiment amoureux… à visiter à partir du 14 février, en ce jour de la Saint-Valentin !

Toute La Culture vous en parle sur une page dédiée, ici

QUAND ? Du 14 février au 12 juillet 2020.

OÙ ? Hotel Scheffer-Renan , 16 rue Chaptal, 75009 Paris.

Raconte-moi la Terre à Lyon

Pour ses vingts ans, la librairie lyonnaise organise une journée d’ateliers, de conférences et d’expositions sur le thème « Raconter son voyage ». Des activités pour les plus petits et les plus grands, une belle sélection de livres et d’objets à venir apprécier, seront présents toute la journée jusqu’à 19H30 !

QUAND ? Samedi 15 février.

OÙ ? Raconte-moi la terre, librairie-café, 14 rue du Plat, 69002 Lyon.

Pour le cirque :

Scène ouverte de l’école de cirque de Bordeaux

En voilà une soirée de Saint-Valentin qui commence bien avec l’école de cirque de Bordeaux ! Sous le chapiteau, nous pourrons assister à un spectacle très personnel proposé par les élèves, qui laisseront ensuite place à une scène ouverte où d’autres artistes viendront réaliser une performance haute en couleurs.

Et c’est gratuit, pour tous publics.

QUAND ? Vendredi 14 février à partir de 20H.

OÙ ? Chapiteau, 286 Boulevard Alfred Daney, 33000 Bordeaux.

Le Cirque Cabaret 2000 à Toulouse !

Le cirque éphémère Cabaret 2000 revient à Toulouse pour sa 3ème édition ! Petit·es et grand·es sont convié·es Parc des Sports du Bazacle pour découvrir un spectacle mêlant cirque contemporain, musique et humour. La compagnie Le Cirque des Petites Natures met le paquet pour ce weekend de la Saint-Valentin ! En plus, le chapiteau est chauffé !



QUAND ? Tous les jours à 20H, le dimanche à 17H.

OÙ ? Parc des Sports du Bazacle, 1 Impasse du Ramier des Catalans, 31000 Toulouse.

Et… L’insolite pour les plus grand·e·s, spécial Saint-Valentin torride par les Soeurs Malsaines

Cette année, pour la Saint-Valentin du Hasard Ludique, c’est CUL-TURE et PORNO ! Tout cela en faisant la fête, sous la bonne étoile des amours, avec féminisme et entrain. Les fesses-tivités commenceront donc avec un échange ludique et participatif sur le rapport à la pornographie avec les podcasts Sexplorer, continuera avec une projection sur l’évolution du porno dans le temps, pui se poursuivra avec une table ronde et discussion avec les fondatrices espectives des podcasts Sexplorer et de Voxxx. À cela s’ajoutera les expositions où nous pourrons découvrir des oeuvres de Clef, de Marie Casaÿs, d’Olivier Parent et Hugo Devoucoux. Il y aura ensuite des concerts et Djs sets jusqu’à deux heure !

QUAND ? Samedi 15 février, de 16H à 2H.

OÙ ? Le Hasard Ludique, 128 Avenue de Saint Ouen, 75018 Paris.

Et sur ce, Toute La Culture vous souhaite un bon weekend !

Visuel : détail de Vénus endormie et Cupidon, Bordonne Pâris, 1540 (Venise). All creative commons.