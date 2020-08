L’agenda du weekend du 14 août

Nous vous proposons ci-dessous quelques bons plans sorties pour ce week-end du 14 août. Au programme, des festivals, un marché, des expos et une installation culturelle inédite. Musique maestro !

« Araignées, lucioles et papillons », au Musée en Herbe de Paris

Ce week-end, vous pourrez aller faire un tour en famille à cette exposition artistico-scientifique adressée tout particulièrement au jeune public. De charmantes petites bêtes ont pris leurs quartiers dans le Musée en Herbe ! L’exploratrice Danaé Arlupas vous invite à découvrir l’univers magique, fascinant et méconnu de ces drôles de petites bêtes qui peuplent notre quotidien et qui ont inspiré la création artistique des plus grands noms du monde de l’art. De Louise Bourgeois à Tomás Saraceno, en passant par Niki de Saint Phalle, venez vous émerveillez devant l’oeuvre d’artistes talentueux. Plus d’informations ici.

« Esprit es-tu là ? Les peintres et les voix de l’au-delà », au Musée Maillol

La nouvelle exposition du musée Maillol vous présente une sélection d’oeuvres crées par des artistes spirites, trois figures principales de ce mouvement de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle : Augustin Lesage, Victor Simon et Fleury-Joseph Crépin. À travers un parcours chronologique, historique et thématique venez découvrir plus d’une centaine d’œuvres issues de collections européennes, à la fois publiques et privées. Plus d’informations ici et notre article là

Le marché du livre ancien et d’occasion, aux Halles du Parc Georges Brassens

Le Marché du livre ancien et d’occasion réunit, tous les samedis et dimanches de l’année, une cinquantaine de libraires au sein des Halles du Parc Georges Brassens, un site historique construit au XIXe siècle dans le style Baltard. Unique en Europe, ce marché qui longe le célèbre parc du XVème arrondissement s’impose comme le rendez-vous incontournable des amoureux du livre et de l’écrit. Plus d’informations ici.

L’Été du Canal

C’est l’évènement phare de l’été en Ile-de-France. Depuis le 18 juillet et jusqu’au 20 septembre, et pour sa 13e édition l’Été du Canal vous propose, tous les weekends au bassin de La Villette, sur et le long du canal de l’Ourcq et du canal Saint-Denis, un programme festif et ludique dans le respect des règles sanitaires. Vous y retrouverez de nombreuses animations, gratuites ou à petits prix : croisières découvertes et thématiques ; concerts flottants ; ateliers ludiques, culturels ou sportifs ; visites et balades guidées à pieds et à vélo…Alors, on y va ? Plus d’informations ici.

L’Ile-de-France fête le théâtre, à Cergy Pontoise

C’est un événement à l’initiative de la Région Île-de-France et dont la réalisation a été confiée aux Tréteaux de France. Entre amis ou en famille, venez profiter d’un moment de théâtre populaire et d’éducation citoyenne par l’art à travers des spectacles et des ateliers gratuits pour tous les publics. La culture sera la reine de cette quatrième édition placée sous le signe de l’échange, du don et du partage jusqu’au 16 août 2020 sur l’île de loisirs de Cergy-Pontoise. Plus d’informations ici.

JAM Capsule, au Parc de la Villette

Le dispositif de vidéo-projection « Jam Capsule » s’installe du 23 juin au 12 septembre 2020 à la grande halle de la Villette. Il s’agit d’une expo immersion sensationnelle ! Vous aurez l’occasion de parcourir plusieurs vidéos thématiques qui vous plongeront dans des univers culturels variés : « Legacy » de Yann Arthus-Bertrand, « Maria by Callas », « 3ème scène de l’Opéra National de Paris », « Japon, un autre regard » ou encore « Jardins Mystiques ». Toutes ces « capsules » caractérisent un moment intense et poétique à partager. Ne manquez surtout pas ce voyages au pays de la culture, à la croisée de la pensée, de la technologie et de la pédagogie. Plus d’informations ici.

Exposition « Les mondes silencieux », Brodbeck et de Barbuat au Pont Saint-Ange

En partenariat avec La Mairie de Paris et la Drac Ile-de-France, et dans le cadre de l’opération « Un été particulier » cette exposition à ciel ouvert vous permettra de découvrir le duo de photographes Simon Brodbeck & Lucie de Barbuat, au Pont-Saint-Ange, à travers 29 photographies du projet « Les Mondes silencieux ». Le but ? Provoquer un sursaut presque anthropologique, en interrogeant la place de l’homme dans le monde en imaginant des villes où l’activité humaine semble ne plus exister. Plus d’informations ici.

©zinginstallations