L’Agenda du weekend du 12 septembre

Ce weekend, entre festivals, concerts et ballade florale la ville de Paris est en fête et de toutes les couleurs ! Sans oublier une réouverture en grande pompe.

La Fête de l’Humanité

Festivité annuelle, la fête de l’Huma s’adapte cette année à la crise de la Covid et investit plusieurs quartiers parisiens afin d’éviter sa concentration habituelle à la Courneuve. De plus, elle propose un nouveau format où concerts, débats et interventions d’acteurs des mouvements sociaux seront diffusés sur une plateforme dédiée.

Dates : du 11 au 13 septembre 2020.

Lieux : La Bellevilloise (19/21 rue Boyer 75020 Paris 20), l’Espace Niemeyer (2 Place du Colonel Fabien 75019 Paris 19), La Grande Halle de La Villette (211 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris 19), etc…

Le Festival Indispensable !

Cette année, pour répondre aux nombreux festivals annulés pour cause de Covid, l’Atelier de Paris, Centre de développement chorégraphique national (CDCN) organise une édition spéciale avec plusieurs spectacles, dont certains à entrées libres. Les interprétations et les décors y seront des plus divers, entre danses tirées du folklore (Gouâl, de Filipe Lourenço) et gestes minimalistes (Structure-couple, de Lotus Eddé-Khouri & Christophe Macé), mouvements solitaires ou en groupe, espaces naturels (Underground de Romain Bertet), en ruines (Botanique des ruines de Gaëlle Bourges & Alice Roland) ou simples scènes vides laissant toute la place aux corps pour se mouvoir. De quoi se sentir en mouvement sans avoir à bouger le petit doigt!

Dates : du 11 au 13 septembre 2020.

Lieux : L’Atelier de Paris (2 Route du Champ de Manoeuvre, 75012 Paris), à l’exception de quelques spectacles extérieurs.

Un concert de hip-hop en drive-in

Tout premier concert en drive-in à Paris, dans le respect le plus total des mesures sanitaires. Pour l’occasion, La Villette ouvre son esplanade à 125 véhicules. Parmi les rappeurs invités certains des noms montants et établis de la scène hip-hop francophone : PLK, Leto, Hamza, etc…, pour 4 heures de live enflammées. L’événement musical est gratuit, mais le nombre de places est très limité et les inscriptions se clôturent ce soir à minuit. Alors, n’oubliez pas de réserver vos places et à vos voitures !

Date : Samedi 12 septembre, de 17h à 21h.

Lieu : Paris Event Center (20 Avenue de la Porte de la Villette 75019 Paris 19).

Ballade : Les suspensions florales de Bercy

Si vous voulez faire une petite marche dans un décor floral bucolique et idyllique, nous ne pouvons que vous suggérer une ballade à Bercy Village, qui pour encore un mois s’est paré d’une toiture de 2 600 fleurs suspendues qui flottent au grès du vent. Cette installation éphémère est le fruit du labeur des Naturistes, atelier de création végétale, qui ont ainsi cherché à créer un véritable oasis naturel de couleurs et de sens au cœur de Paris !

Dates : Du 11 juillet au 11 octobre.

Lieu : Cour Saint-Emilion, 75012 Paris 12.

Réouverture de la Crypte archéologique de Notre-Dame

Enfin, terminons avec une réouverture! La crypte archéologique, située sous le parvis de Notre-Dame rouvre ses portes après plus d’un an de fermeture suite à l’incendie d’avril 2019. L’occasion d’un retour en grande pompe avec une exposition inédite autour de l’histoire de la cathédrale et ses représentations : Notre-Dame de Paris, de Victor Hugo à Eugène Viollet-Le-Duc, où maquettes, tableaux et illustrations en tout genre vous attendent !

Dates : A partir du 9 septembre.

Lieu : La Crypte archéologique de l’île de la Cité (1 Place du Parvis Notre-Dame 75004 Paris 4).

© Affiche officielle du festival Indispensable!, Atelier de Paris.