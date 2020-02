L’agenda du week-end du 7 février 2020

En plein hiver, nous proposons un agenda qui réchauffe les cœurs ! De l’amour, de la musique, du cirque, des livres et plein d’autres choses …

De la musique à Paris et en province …

De la musique contemporaine :

Un peu partout en France, les Nuits de l’Alligator du 5 au 16 février 2020. La manifestation, qui fête ses quinze ans cette année, a toujours pour but de nous faire découvrir les toutes dernières perles musicales issues du blues, de la folk ou encore du rock. Dix jours pour vibrer à l’unisson !

Quelques villes participantes : Clermont-Ferrand, Nancy, Nantes, Orléans, Paris, Rouen ou Vannes …

Plus d’informations ici.

De la musique classique à Lyon :

Avec Visages Russes, l’orchestre national de Lyon, Truls Mørk, figurant parmi les violoncellistes les plus doués de sa génération, et Thomas Søndergard, directeur musical du Royal Scottish National Orchestra nous présentent trois visages de la musique russe : Prokofiev, Chostakovitch et Tchaïkovski.

À applaudir à l’Auditorium Orchestre National de Lyon, le samedi 8 février à 18 h.



Plus d’informations ici.

Du cirque à Paris :

Le Carreau du Temple organise une nouvelle édition du festival Second Square. Le temps d’un week-end, du 7 au 9 février, il nous invite à retrouver l’art de la fête et l’esprit forain. Au programme : spectacles de cirque, acrobates, magiciens contemporain, manèges …

Plus d’informations ici.

Un salon automobile à Paris

Le salon Rétromobile prend place au Parc des Expositions de la Porte de Versailles à Paris, du 5 au 9 février 2020. En 45 ans, il s’est fait une sacrée renommée et les visiteurs passionnés par les voitures de collection affluent du monde entier. L’occasion pour nous d’aller voir de mythiques automobiles telles que la Traction Avant ou la DS de chez Citroën, la Renault Fuego et autres Peugeot 203 …

Plus d’informations ici.

Un festival littéraire à Rennes

3e édition pour Jardins d’hiver installé aux Champs Libres. Pendant trois jours, du 7 au 9 février, les auteurs et lecteurs peuvent échanger autour de la littérature, mais pas uniquement … Musiciens, danseurs et plasticiens se joignent également aux festivités !

Cette année parmi les invités, il y a : Olivier Adam, Jeanne Benameur, Abd Al Malik, Frédéric Beigbeder, Arnaud Cathrine, Monica Sabolo, Thierry Magnier, Laurent Vidal, Bérengère Cournut, Marin Fouqué …

Et en prime : entrée gratuite !

Plus d’informations ici.

Et la Saint Valentin en avant-première à Strasbourg !

Avec Strasbourg, mon amour, la capitale alsacienne se met à l’heure de la Saint-Valentin pendant 10 jours. Au programme : des animations en tout genre, pour les amoureux mais également pour les célibataires !

Des concerts de musique classique, des bals, du disco, de la salsa, des soirées déguisées … Des visites guidées insolites : voir le périple amoureux d’artistes comme Goethe, Hugo ou Balzac … qui ont vu Strasbourg avec les yeux de l’amour, ou bien l’itinéraire des grands Romantiques qui sont tous venus à Strasbourg au XIXe siècle.

À voir du 7 au 16 février 2020 !

Plus d’informations ici.

Visuel : © Affiche Jardins d’hiver