L’agenda du week-end du 2 octobre

Ce week-end, « n’attendez pas que l’orage passe mais apprenez à danser sous la pluie » (Sénèque) en profitant de l’offre culturelle inédite (et de l’abri) de nos musées.

Nuit Blanche à Paris

Inédite du fait du contexte sanitaire dans lequel elle intervient, la nuit blanche de ce samedi 3 octobre sera à vivre « par groupe de 10 maximum » conformément aux annonces faites par le gouvernement mercredi 23 septembre dernier. Quatre personnalités, à la tête de musées de la ville de Paris, sont en charge de la direction artistique de cette longue nuit : Amélie Simier, directrice du musée Bourdelle, Fabrice Hergott (Musée d’Art moderne), Jeanne Brun (musée Zadkine) et Christophe Leribault (Petit Palais). Concerts en plein air, spectacles et musées ouverts jusqu’au lever du jour seront au rendez-vous.

Fête de la Science 2020

La Fête de la Science est de retour du 3 au 12 octobre 2020 à Paris et partout en métropole. A cet occasion, un grand nombre d’activités gratuites sont proposées au public, jeune comme moins jeune : rencontres avec ingénieurs, chercheurs et association qui ouvrent leurs portes, ateliers pratiques dans différents musées comme le Palais de la Découverte, la Cité des Sciences, le Musée du Quai Branly…Une belle opportunité d’approfondir sa connaissance de la discipline scientifique, et ce de manière ludique.

« Catherine Meurisse, une vie en dessin »

L’exposition rétrospective consacrée à la dessinatrice Catherine Meurisse présentée à la Bibliothèque publique d’information du Centre Pompidou (BPI) a ouvert ses portes ce jeudi 30 septembre 2020 et ne les refermera que le 30 janvier 2021. L’occasion de découvrir l’univers de la dessinatrice de Charlie Hebdo qui se présente comme une lettre d’amour à son art.

Albrecht Altdorfer au Musée du Louvre

Le Musée du Louvre, propose, pour tous les amateurs de peinture allemande ou curieux de cet art, une exposition autour d’Albrecht Altdorfer (1480-1538). Organisée en étroite collaboration avec le musée de l’Albertina de Vienne, l’exposition ambitionne de présenter pour la première fois au public français toute la richesse et la diversité de son oeuvre en la replaçant dans le contexte de la Renaissance allemande, avec notamment une présentation des commandes passées par l’empereur Maximilien.

Du 1er octobre 2020 au 4 janvier 2021

Simon Tanguy au TCI

Ce week-end, ne manquez pas de réserver vos places pour l’immanquable performance de Simon Tanguy, Fin et Suite, repris au Théâtre de la Cité Internationale les 5 et 6 octobres prochain. Un trip tellement communicatif que nous avions adoré en 2019 aux Abbesses.

