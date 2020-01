L’agenda du week-end du 1er février 2020

L’agenda du weekend du 1er février 2020 En cette fin du mois de janvier, nous allons évidemment fêter la Chandeleur mais aussi mettre la culture à l’honneur. Promis, il y a du choix !

De la musique à Paris et en province …



Un peu partout en France, la Nuit du conservatoire ce 31 janvier 2020 (et même parfois le 1er février).

Se renseigner auprès du conservatoire de sa ville s’il prend part à l’événement et connaître son programme spécifique …

Cette manifestation nationale permet d’ouvrir très largement les conservatoires au public dans un format singulier pour une soirée sous le signe du partage et de la convivialité.

Quelques villes participantes : Alfortville, Amiens, Angers, Arras, Bordeaux, Créteil, Granville, La Rochelle, Montélimar, Nancy, Nanterre, Paris, Rostrenen, Tours, Troyes, Vichy ou Vincennes …

Du cirque …

À Paris :

Le Festival Mondial du Cirque de Demain est de retour pour sa 41e édition. Rendez-vous au Cirque Phénix, Pelouse de Reuily, Paris 12, du 30 janvier au 2 février 2020.

Réservation ici.

En province :

Dans les Bouches-du Rhône : la 3e édition d’Entre-Deux Biennales met en lumière durant un mois le cirque à Marseille et ses alentours. Au programme : magie nouvelle, danse, cirque, stages et ateliers de cirque intergénérationnels … avec dix-sept compagnies venues de France et d’ailleurs pour faire rêver petits et grands ! L’évènement se déroule du 16 janvier au 16 février 2020.

Informations et réservation ici.

À Bègles : 5e édition du festival Un chapiteau en hiver, un rendez-vous des arts du cirque en métropole bordelaise ! Cette année, comme à son habitude, il fait le pari d’une programmation audacieuse, croisant jeunesse et maturité, gravité et douceur, insouciance et humour : Baltringue, Talk Show, Amir et Hemda, la soirée Trente Trente … Informations ici.

Visites insolites …

À Paris :

Du 31 janvier au 2 février, la neuvième édition du festival Paris Face cachée revient avec plus de 120 plans dans sa besace. Découvrir la Ville Lumière d’une autre façon !

Réservation ici.

Et en région :

À Caen : une nouvelle façon de découvrir l’art en s’amusant, pour les petits et les grands : mener l’enquête au musée. Le Musée des Beaux-Arts de Caen propose Les énigmes du Sphinx, ce dimanche 2 février à partir de 15 h. Et c’est gratuit !

Plus d’informations ici.

Du théâtre à Paris

La pièce No Paraderan revient ! Le chorégraphe italo-allemand Marco Berrettini avait annoncé, en 2004, sa pièce comme une libre réadaptation de Parade, créé par les Ballets Russes en collaboration avec Cocteau, Picasso et Erik Satie. Faisant scandale à l’époque, elle est recréée : le chorégraphe a senti que le temps de la remontrer était venu, il espère lui donner aujourd’hui la considération qu’elle mérite. Il s’agit d’une pièce emblématique et subversive sur le désir et la frustration, thème abordé avec un humour dévastateur. À applaudir jusqu’au 1er février 2020 au Théâtre des Amandiers à Nanterre.

Plus d’informations ici.

La Chandeleur !



À Paris :

À la Chandeleur, les marchés de Paris proposent des ateliers et des dégustations pour fêter l’événement comme il se doit ! Plus d’informations ici.

Et en région :

Une chandeleur sans cruauté : les bénévoles de l’association L214 seront un peu partout en France pour proposer des crêpes vegans (sans œufs et sans lait).

Découvrez si votre ville est concernée par l’événement ici.

Visuel : © Affiche Festival Mondial du Cirque de Demain