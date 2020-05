Agenda des expos et des galeries de la semaine du 29 mai

Cette semaine encore les musées et les galeries réouvrent leurs portes.

MUSÉE CAMILLE CLAUDEL – NOGENT-SUR-SEINE

Le musée Camille Claudel rouvre ses portes. Il peut accueillir à nouveau les visiteurs de 13h30 à 18h du mardi au vendredi, de 13h30 à 19h le weekend. Afin de respecter la distanciation physique, le nombre de visiteurs accueillis simultanément sera réduit. Il est donc conseillé de réserver un créneau de visite par l’intermédiaire de la billetterie en ligne ou par téléphone au 03 25 24 76 34. L’exposition temporaire Les Sculpteurs du travail est reportée du 26 septembre 2020 au 7 mars 2021, mais une très belle collection permanente est à découvrir.

LE LABO – CABRAI

Réouverture du labo de Cambrai. Et pour annoncer son retour la médiathèque propose une vidéo pleine d’humour. Une invitation qui explique toutes les mesures misent en place pour un retour serein et en sécurité. Les normes sanitaires sont respectées grâce à une organisation réfléchis: un nombres limité de personne, une quarantaine pour les livres… Le labo de Cambrai vous attend à partir du 2 juin.

RÉOUVERTURE DU CHÂTEAU DES DUCS DE BRETAGNE – NANTES

Fermé depuis le dimanche 15 mars, en raison de la crise sanitaire, le Château des ducs de Bretagne se prépare de nouveau à accueillir du public. À partir du mardi 2 juin 2020 la cour du château et ses douves seront de nouveau accessibles aux visiteurs. Le chateaux du VXe siècles pleins d’histoire vous attend ! Le musée et l’expositions ouvriront, quant à eux dans quelques semaines.

RIJKSMUSEUM – PAYS-BAS

Au pays-bas aussi la culture rouvre. Les directives annoncées par le gouvernement des Pays-Bas permettent au Rijksmuseum d’ouvrir à nouveaux ses portes le 1er juin. L’exposition temporaire Le Caravage – Le Bernin. Le baroque à Rome, qui devait à l’origine fermer le 7 juin, est prolongé jusqu’au 13 septembre 2020. Elle avait accueilli 85 000 visiteurs au cours des quatre semaines qui ont suivi l’ouverture de l’exposition le 14 février dernier.

OUVERTURE DE L’ALBERTINA MODERN – VIENNE

Après un faux départ en mars la nouvelle antenne du musée Albertina ouvrera ses portes le 27 mai 2020. Avec plus de 60.000 œuvres réalisées par 5.000 artistes, il figure parmi les plus grands musées d’art contemporain existants. Situé dans un somptueux palais au cœur de la ville, le musée dispose d’une collection assez admirable. De l’expressionnisme français à la peinture contemporaine, le musée offre un regard sur plus de 150 ans d’histoire de l’art. Ici pour plus d’info.

LA PATINOIRE ROYAL- BRUXELLES

Ce mouvement qui déplace les lignes est une exposition sur l’art cinétique. L’ exposition présente trois générations d’artistes illustrant bien la permanence, à travers le XXe siècle et jusqu’à aujourd’hui, de l’art cinétique. Ainsi on pourra admirer les travaux des artistes Pol BURY, Roger VILDER et du jeune collectif LAB[au]. Les visites se font sur réservation à l’adresse mail suivante: [email protected]. L’exposition se finit le 29 août.

Galeries

ART OF CHANGE 21

Objet emblématique de la crise actuelle, le masque de protection. L’association ART OF CHANGE 21 à lancée en 2015 MASKBOOK, un projet qui résonne avec l’actualité. MASKBOOK c’est un projet international fondée à l’occasion de la cop-21. Le projet artistique et participatif utilise le masque anti-pollution comme symbole des enjeux environnementaux. Aujourd’hui l’association ART OF CAHNGE 21 lance la campagne MASKBOOK COVID-19 pour rassembler la plus grande galerie internationale de portraits masqués, créatifs et engagés sur le thème du COVID-19.

RESTONS UNIS-EMMANUEL PERROTIN

Du 23 mai au 14 août 2020 la galerie Emanuel Perrotin rassemble 26 galeries parisiennes à l’espace Saint-Claude à Paris. Restons unis se compose de quatre présentations consécutives de deux semaines, chacune comprenant six à sept galeries indépendantes. Chaque galerie est invité a présenter une sélection de ses artistes. Pour la première session c’est 6 galeries qui sont exposeront du 23 mai au 6 juin: Balice Hertling, Anne-Sarah Bénichou, Crévecoeur, Frank Elbaz, Antoine Levi et Semiose.

Visuel: ©Daniel Jolivet