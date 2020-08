L’agenda des expositions de la semaine du 27 août

Les expos à faire en cette fin aout, les voici…. !

BEN, Être libre, exposition au château de Chamarande

Jusqu’au 11 octobre 2020, BEN Vautier s’installe au château de Chamarande et vous propose avec une exposition gratuite. À cette occasion, l’artiste réunit plus de 400 œuvres réalisées en 50 ans de création. L’exposition « Être libre » permet de découvrir son œuvre provocatrice et touche-à tout, dans un très bel environnement, le château de Chamarande, un centre artistique et culturel qui a fait le choix d’ouvrir ses portes à de nombreux artistes. Plus d’infos ici.

Les curiosités du monde de Françoise Huguier, au musée du Quai Branly

Françoise Huguier, photographe baroudeuse, s’installe au musée du Quai Branly. Jusqu’au 11 octobre, vous aurez l’occasion de découvrir une collection unique d’objets étonnants et extraordinaires que l’artiste a rapporté de ses voyages. Pour la photographe, ces souvenirs constituent « un cabinet de curiosité, qui est à la fois mon microcosme et ma manière de pénétrer les secrets intimes du monde » : une invitation à (re)découvrir le travail artistique exceptionnel de Françoise Hugier. Plus d’infos ici.

Derniers jours au Jardin d’été au musée du Quai Branly

Il est encore temps de se rendre (encore) au musée du Quai Branly pour assister au Jardin d’été. Tout un programme d’animations gratuites se déploie au sein du parc verdoyant du musée : visites, ateliers et contes sont au programme. A profiter encore jusqu’au 31 août avant qu’il ne soit trop tard donc ! Plus d’infos ici.

Exposition ‘Raphaël à Chantilly. Le maître et ses élèves au château de Chantilly’

Le musée Condé du Domaine de Chantilly est réputé comme l’une des institutions les plus importantes pour la connaissance de Raphaël. Il s’agit bien dune des très rares institutions françaises à proposer une exposition-hommage sur Raphaël lors de l’anniversaire de sa mort. Vous pourrez admirer de remarquables études de la main de Raphaël, ceux qui s’étendent sur toute la carrière de l’artiste. Plus d’informations ici.

Violent Tresasure, Futura 2000 investit le Palais de Tokyo

À l’occasion de sa réouverture, le Palais de Tokyo vous invite à découvrir une installation du célèbre street artist Futura 2000 sur les fenêtres du musée. Celle-ci, intitulée Violent Treasure, pourra être vue jusqu’au 13 septembre 2020. C’est donc le moment idéal à saisir pour venir se balader dans le musée, et profiter des expositions du moment. Là bas vous attend une installation que visible à l’extérieur du musée, sur les fenêtres du bâtiment de jour comme de nuit, jusqu’à la fin de l’année. Plus d’informations ici.

©VisuelFutura2000